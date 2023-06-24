台金馬導演涉性騷擾　疑零悔意續玩交友app：我就好色，標準的渣

台灣各界掀起#MeToo運動，金馬獎得主、導演游智煒近日亦遭指控是性騷擾慣犯，經常醉後犯事，受害者多達近30人。更甚的是，網民爆料指出，游疑似繼續使用交友軟件，並自我介紹道「現在me to風波上的浪潮人物，就是個標準的渣」，引發譁然。



影評網誌作者「無影無蹤」近日接獲多名受害者爆料指遭游智煒性侵，周五（23日），他發布一張交友軟件截圖照，照片中的男子就是游智煒，其自我介紹中寫道：「現在me to風波上的浪潮人物，對我就是好色，慾望超級強烈，但我從來沒有想要傷害任何人，卻又傷了每一個，我不會戀愛，也不懂得怎麼談戀愛，沒有要認真交往，想的再來，對，就是個標準的渣。」

「無影無蹤」表示：「網友發現游智煒目前出沒在Tinder上，簡介顯示他似乎以被metoo為傲。因為有藍勾勾所以應該是本人。」他更公開性騷擾風波後，游智煒依舊上網發公寓分租公告的文章，並氣憤稱：「外界叫游智煒出來面對，結果他老神在在的在刊登公寓出租廣告......」

對於性騷擾指控，游智煒日前曾在Facebook致歉，並提及童年生活以及父母狀況，「可能是成長過程跟自己的性格，導致這些年對愛情跟人際關係的處理失當，總是在試探的過程中太著急太直接而傷害了一些人。這次深刻發現自己原來是這麼糟糕的人，對於所有做錯的事真心的向這些女性道歉，非常對不起」。