炎亞綸涉性侵偷拍　耀樂母堅持提告三宗罪：絕不姑息

台灣男星炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂控訴在他年僅16歲時跟他上床，並偷拍性愛影片外流，最後還被始亂終棄。

台灣士林地檢署已分案偵辦，但耀樂母親堅持對炎亞綸提告，「我要的不是錢，是要炎亞綸負起法律責任，絕不姑息」。



台灣《鏡週刊》報道，耀樂母親在端午節連假期間到警察局提告，對炎亞綸提出「拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者及恐嚇」3項罪名。雖然警方已告知台北士林地檢署展開偵辦，耀樂也到案配合調查，但她仍堅持提告。

耀樂母親稱，兒子在鏡頭前訴說一路遭遇，令她既傷心又擔心，更十分震驚。在提告後，她與兒子溝通想法，希望對方能照顧好自己，媽媽永遠是他最強的後盾，「只要兒子需要，媽媽都會在」，並強調「我會捍衛兒子的權利與清白」。

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據此前報道，6月21日，耀樂召開記者會交代事件。他表示，第一次被偷拍性愛影片是在炎亞綸台北市士林區天母的家中，他曾向對方表明不可錄影，但在2018年，耀樂發現性愛影片在網上流傳，才驚知自己被偷拍。

耀樂指出，兩人早已分手，他曾私訊炎亞綸詢問有關性愛影片流出一事，但對方以不知道、手機維修時被有心人士盜取資料為由解釋。耀樂認為炎亞綸是在敷衍、逃避責任，他完全無法接受上述解釋，並強調「我覺得整件事情爆料出來才做道歉，這道歉是很沒誠意的」。

耀樂召開記者會時，炎亞綸突然現身並鞠躬道歉，離場時痛哭流涕。他表示自己絕對沒有偷拍，「絕對沒有做任何強迫意願的事情，這是真的」。對於有可能涉及法律刑責，炎亞綸則稱後續有任何問題都會負責任。

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