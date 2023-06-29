台北旅展7月登場　大陸9省官員赴台申請被拒　業者：一盆冷水

由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦、7月中旬登場的2023台北夏季旅展，原擬邀請中國大陸9省官員連同大型旅行社到台參展，被外界解讀成疫情之後兩岸旅遊的「暖風」。然而周三（28日），由陸委會、移民署和觀光局組成的聯席審查會做出決議，放行旅遊業者到台參展，9省官員的申請則全數駁回。對此，陸方業者表示遺憾，但同時指出「有交流比沒交流好」。



做出決議後，原本專案申請212人，最終只有約三分一獲准到台參展。一名江蘇旅遊業者向中央社表示，尚不清楚官員申請被駁回的理由，但至少旅行社業者仍能到台灣參加，這點還是令人期待的。他解釋，畢竟兩岸旅遊中斷多時，如果能藉這個機會重啟也挺不錯，並透露他不少台灣朋友也一直想要找時間再來大陸玩。

另一名上海台商則無奈表示，原以為在過去數月兩岸民間的交流下，雙方關係可以稍微破冰，然而這次的決定猶如一盆冷水。但他坦言，雖然官員不能赴台，但民間的互動至少維持住，「有交流總比沒交流好」。

至於大陸民間輿論多對此批判，不少網民在微博等平台留言稱「大陸用熱臉貼冷屁股」，甚至揚言把前幾天開放的水果禁了等。周三，國台辦發言人朱鳳蓮被問到關於夏季旅展與官員申請赴台被拒時表示，應當正視廣大台灣民眾、旅遊業界的意願和期盼，早日解除對台灣同胞來大陸團隊遊的不合理禁限；又稱台灣同胞藉由9個省份的旅遊業界人士參加台北夏季旅展，能夠看到新形勢下大陸旅遊業態發展的新風貌，瞭解更多旅遊新產品、新路線。