七一回歸｜港島重兵駐守　維園外20名警員守1個燈口位

今日（7月1日）為香港特區成立26周年紀念日，警方繼續在港島包括會展及銅鑼灣一帶大佈防，除警員警車高姿態巡邏，亦出動反恐特勤隊及「劍齒虎」裝甲車，《香港01》記者到訪銅鑼灣維園一帶，並為讀者報道警方駐守情況。



天陰的上午，維園人煙稀少，惟內外分別有數十個警員包括反恐特勤隊、機動部隊和軍裝警員巡邏，在高士威道近中央圖書館燈口位多達20個警員駐守，另外有市民和駛過的「劍齒虎」裝甲車拍照留念。



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多輛警車駐守崇光外

銅鑼灣維園足球場昨日起舉辦「慶祝香港回歸祖國26周年」系列活動。今日適逢七一紅日，維園一帶保安明顯加強，由地鐵站出發，銅鑼灣SOGO崇光外有三、四輛衝鋒車等各式警車駐守，現場亦有約10名警員巡邏。

警員分佈在維園四周，進入維園需要檢查隨身物品，現場人煙較稀少，場內不少為內地旅客和長者，大多到場內「打卡」，警員亦不時到埸內巡邏。

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記者從銅鑼灣告士打道天橋進入維園，在噴水池入口外，有數名警員駐守。噴水池附近人流不多，卻有十多名穿上防刺背心的警員駐守，亦有幾批每3名一組的警員在視察行人。記者向天后方向走，期間走過硬地足球場外的一段路，發現到有十多名軍裝警員巡邏。右轉進入硬地足球場，亦見有多位軍裝警員駐守，受路過的市民注視。

記者之後從足球場一個出口離開維園，經過高士威道近中央圖書館燈口位時，再次見到約20名警員包括軍裝警員及反恐特勤隊警員正在執勤。一輛國產裝甲車「劍齒虎」駛過，有市民趁裝甲車未駛走，馬上用手機和裝甲車自拍留念。