七一回歸｜北上深圳過關需時30分　商場人頭湧湧　港客讚氣氛好

香港特區26周年紀念日（1日）雖然天氣不穩，但仍有不少港人於今早乘坐東鐵綫，北上深圳吃喝玩樂，甚至相比早前端午節更人頭湧湧，而整個過關流程亦需時30分鐘。



其中大型商場卓悅中心不時聽到廣東話交談聲，有港人讚內地食肆氣氛好，「第一樣嘢起碼佢哋有年輕人打工先啦。」有港媽帶同兒子與好友玩兩日一夜，表示逾三年未踏足深圳，發現有不少改變，例如地鐵綫「勁過香港」變得更複雜。



+ 2

福田口岸人頭湧湧 不需黑卡也可過關

東鐵綫今早前往落馬洲的路段，擠滿北上港人及內地旅客，車廂內人頭湧湧，部份乘客寧願等待下個班次。福田口岸過關亦大排長龍，甚至不需要掃瞄健康申報二維碼（俗稱黑卡）便可進入大堂。整個過關流程需時約30分鐘，相比早前端午節花費時間更長。

位於深圳崗夏站旁的卓悅中心，為近年受歡迎的大型商場之一。現場觀察，不少港人剛抵達深圳便前來吃午飯，商場內不時聽到廣東話的交談聲，大部份食肆大排長龍。

內地店舖營運模式與香港不同：氣氛一定好過香港

其中胡先生與伴侶每逢周末便北上深圳玩樂，打算接下來到「松鶴樓」品嘗上海小籠包。他表示，觀察到深圳的商場，每逢大時大節有大量港人，認為內地店舖營運模式與香港截然不同，例如服務便相比香港優勝。「第一樣嘢起碼佢哋有年輕人打工先啦，成個氣氛一定好過香港啲餐廳。」

胡透露，二人每次北上消費約1,000至2,000元人民幣。提到人民幣近日貶值，他表示港幣與人民幣匯率相差不多，認為並沒有帶來影響。「你唔係兌換到可能講緊三五百萬嘅數，一般使緊三幾千蚊嘅嘢，對我哋影響唔係太大。」

港媽疫後首次北上：地鐵線「勁過香港」

陳女士則昨晚已帶同兒子，與多名好友及其家人到深圳玩樂，亦是疫情爆發後首次北上。她表示，逾三年未踏足深圳，發現已有不少改變，例如地鐵線「勁過香港」，變得更複雜。「好多嘢玩囉，好新鮮囉。同三年前唔一樣，冇咁落後。」

深圳室內遊樂場代幣便宜：百幾蚊有成二百幾個

她們打算在深圳逗留兩日一夜，計劃聖誕節再帶同兒子北上。盧小朋友亦表示感到開心及好玩，最喜愛到室內遊樂場玩電單車遊戲。陳並大讚深圳的遊戲代幣便宜，「我哋喺美團買，優惠百幾蚊差唔多有成二百幾個幣，平過香港好多，所以貪佢呢啲過嚟玩。」