2024台灣大選｜3名參選人出席公開活動拉票　兩岸主張大不同

2024年台灣總統大選將於明年1月13日舉行。7月2日，3名候選人分別在台北、台中拉票，並在發言時提到兩岸主張。



侯友宜：捍衛和平、守護民主

國民黨總統參選人侯友宜到台北出席造勢大會，台灣前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人站台支持。

侯友宜表示，民進黨將和平兩岸推向兵凶戰危，強調沒有和平、安全，一切都是空談。他又指，和平除了對等尊嚴，也要展現實力，國防能力要提升，讓有意侵犯者必須付出不敢發動戰爭的代價。

侯友宜到台北出席造勢大會，台灣前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人站台支持。（Facebook@侯友宜）

侯友宜提到，在馬英九任內，兩岸簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議，他見證兩岸只要願意在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，就可讓兩岸和平穩定下來。他將延續國民黨原有政策及方向，以及馬英九、連戰的經驗下扛起兩岸的穩定，捍衛和平、守護民主，讓台灣永續繁榮。

馬英九致詞時指，蔡英文提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的「兩國論」，明顯違憲，擔心互不隸屬說法會刺激大陸，造成兵凶戰危的結果，並強調「九二共識」是真正有用，台灣要如何在國際間安身立命，一定要有「九二共識」，讓海峽不會發生戰爭。

賴清德：竭盡所能維持台海和平現狀

民進黨總統參選人賴清德出席公開活動時指，將竭盡所能維持台海和平現狀，主張台灣不是中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅定捍衛台灣民主自由憲政體制，不能接受一個中國原則、九二共識。

他表示，將竭盡所能提升自身國防力量，包括採購軍事武器或自行研發製造，並與理念相同的國家一同維護區域和平穩定。他將持續推動台灣企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，並稱若現在走回頭路，鎖進一中市場去洽簽服貿協議，絕對是錯誤的路線。

賴清德出席公開活動時指，將竭盡所能維持台海和平現狀。（Facebook@賴清德）

柯文哲：台灣應成為中美溝通的橋樑

民眾黨總統參選人柯文哲出席活動時表示，台灣理論上不會有戰爭，但擦槍走火的危險性一直存在。

他希望台灣團結和諧，成為中美溝通的橋樑，不是中美對抗的棋子，並強調，中美對抗的國際局勢上，台灣要思考如何在夾縫尋找平衡點、謀求最大利益。