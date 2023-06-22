朱立倫：2024台灣大選是「兩岸家人或仇人」的選擇

國民黨主席朱立倫說，2024選戰是一場和平對戰爭的選戰，是兩岸家人或仇人的選擇。



針對中國大陸自6月20日起恢復台灣地區番荔枝（台灣稱「釋迦」）輸入，朱立倫6月21日在國民黨中常會上說，「兩岸同文同種，相處應該就像家人，不要變成仇人。」



朱立倫說，這次副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴和代表團到廈門參加海峽論壇，最重要的目的就是希望讓兩岸透過交流對話解決民眾的問題，很高興看到陸方正面回應，台東的鳳梨釋迦可以順利的銷往大陸，為農民解決問題。

朱立倫批評，賴清德這位「台獨金孫』，卻永遠以台獨立場看兩岸交流，只會想要破壞、抹黑、「抹紅」兩岸正常的交流。他批評，民進黨兩張「神主牌」包括堅決主張「台獨」、堅持反核，是真正害台灣，為民眾製造障礙。

國民黨主席朱立倫（左二）創辦的智庫「21世紀基金會」，傳出正在醞釀台灣「中立化」政策的路線討論。（國民黨提供）

朱立倫說，兩岸同文同種，相處應該像家人，不要變成仇人，國民黨希望兩岸和平交流，像家人，而民進黨卻要衝突戰爭，變仇人。2024選戰是一場和平對戰爭的選戰，是家人與仇人的選擇。

朱立倫說，希望民眾一定要做最明智的抉擇，面對2024選戰，不管是黨部、智庫、立法院黨團、所有縣市長、各地議會，大家都能夠團結在一起，過程中如果有做不好、不足之處，會立刻調整腳步。