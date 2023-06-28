2024台灣大選︱柯文哲民調衝第一　代表什麼意義？

2024台灣總統大選倒數半年多，枱面上三組候選人緊鑼密鼓展開競選行程，各家民調亦如雨後春筍般出現。目前來看，國民黨候選人侯友宜暫居第三，而民進黨候選人賴清德與民眾黨候選人柯文哲互有領先。柯文哲會否脱穎而出，成為近期台灣一大話題。倘若如此，或將改變台灣內部政治格局，對台灣地緣政治亦將帶來別於以往的變化。



柯文哲真能當上台灣總統？

自6月中旬以來，柯文哲民調首度「登三」，也就是突破三成支持率，成為此次大選觀測的拐點之一。最受關注者，莫過於6月18日台灣傳媒TVBS公布民調，柯文哲獲33%支持度，首度衝上首位，賴清德以30%緊追在後，而侯友宜則以23%居於第三。

TVBS民調在台灣頗具權威，但仍可能有親藍的機構效應。而親綠的台灣民意基金會於6月20日公布調查，同樣也看得出其機構效應，賴清德以36.5%居於第一，柯文哲29.5%居次，侯友宜20.4%落後於前兩人。

6月18日根據台灣TVBS民調中心最新調查結果，民眾黨參選人柯文哲的支持度，在最近一個月內飆升一成，以33%的支持度，首度勝過藍綠兩位參選人。（TVBS新聞畫面）

不過真正的關鍵在於6月18日的TVBS民調，撇除機構效應的因素，其最大意義在於柯文哲仍有一搏、入主台灣總統府的機會，而且可能性不小。約略在此期間，《香港01》駐台首席記者在台灣與年輕同行討論，他們也提出「柯文哲還真的有可能當（台灣）總統」的判斷。

打破藍綠「魔咒」第一人？

回顧台灣總統民選史，自1996年迄今，均是國民黨與民進黨相隔八年輪替執政，從無意外，形成了台灣政治特殊的藍綠格局。有看法認為，此乃美國對台灣政治的制約，藍綠相互制衡，對美國最為有利。柯文哲民調第一的首個意義即在於此，他相當可能打破前述的這項台灣大選「魔咒」，成為第一位非藍非綠的台灣領導人。

該項意義本身就具有一定的「柯文哲特色」，符合其台北市長任內的官途崛起軌跡。2014年台北市長選舉，柯文哲在民進黨名為「禮讓」，實為幕後支持的情況下當選市長。然而自其連任市長前後，柯文哲即與民進黨分道揚鑣，甚至成為綠營支持者的眼中釘，雖然任用不少具有國民黨背景的人士（例如台灣民眾黨前秘書長謝立功即出身國民黨），但亦與藍營保持距離，以一人帶起一黨的模式，在台北市政壇走出藍綠格局。柯文哲儘管已卸任台北市長，但其創造的獨特個人風格與政治路線，仍透過九合一選舉「保温」，並在2024大選持續發揮温度。

6月28日柯文哲（中）參拜台灣大甲鎮瀾宮，接受媒體聯訪。（台灣民眾黨提供）

「厭綠厭藍」氛圍寄託者？

跳脱出柯文哲個人視野，其民調「登三」，甚至位居榜首，之於這場大選的重要意義更能突顯出來。首先在於藍綠格局之破除，台灣社會厭綠厭藍的心理氛圍積累已久，但始終沒有可資寄託的第三條路線，柯文哲或許令這一批人看到了曙光。在台灣民進黨看似聲量大，但台灣民意基金會5月15日的民調顯示，過半數台灣選民反對民進黨明（2024）年繼續完全執政；至於國民黨，在多數選民特別是年輕群體的心目中，早已是陳舊不堪，不能委以重任的象徵。

此外，藍綠在台灣看似水火不容，但事實上都代表了資產階級的利益，權貴政治無論何種顏色登台均無法擺脱。對於美國的過度依賴，對於北京的「拒統」，民進黨與國民黨亦有着相似性；當然，對於兩黨聯手在台灣社會製造出來的種種社會矛盾與沉痾，不分顏色都束手無策。台灣選民看透、看破藍綠，不願台灣政治再由藍綠壟斷，柯文哲身上便代表了如此心聲之集中。

百年變局台灣要如何立足？

其次，更為重要的是在於兩岸和戰格局之出路。眾所周知，兩岸戰爭或和平的選擇，是2024這場大選的潛在主導因素。賴清德自居為「務實台獨工作者」，被輿論場封為「台獨金孫」，其力主「台獨」板上釘釘的形象早已深植兩岸，就算是民進黨支持者，內心裏亦深知賴清德當選意味着兩岸往戰爭更進一步的危機。至於侯友宜，身上既承擔了國民黨兩岸既得利益者的傳統認知，同時又比馬英九還「不沾鍋」（易潔鑊），至今兩岸論述不明不白，還「發明」了「西邊」一詞代稱「大陸」或「中國」，顯然其兩岸腳步猶不踏實，很難獲得選民信賴。

2021年上海台北城市論壇（雙城論壇），時任台北市長柯文哲發表致詞。（台北市政府提供）

柯文哲的兩岸形象，反而有利於佔據藍綠兩黨之外的空間。或有人言之為投機，但也可解讀為其創造了新的光譜，打破原有藍綠意識形態窠臼。柯文哲曾說，「台灣不過只是（美國）貨架上的一件商品」，說出了台灣「親美」社會長年以來的「真心話」；對於中國大陸，柯文哲雖不脱台灣主流反共意識的元素，卻也能從其口中說出「兩岸一家親」、「對話比對抗好，交流比斷流好，友善比仇恨好」等言論，更貼近台灣社會對兩岸關係的想像。換言之，民進黨與國民黨之外，台灣於陸美之間能不能找到「百年變局」之下更合適的立足空間，柯文哲或許讓更多台灣民眾看到了契機。

直面「統一」的關鍵命題？

平心而論，台灣所面臨的地緣政治難題，如何面對統一進程的新局，絕對比美台關係要緊千百萬倍。在目前枱面上的台灣總統候選人中，究竟有沒有人正視過這個命題，確實令人打上一個大問號。當前唯一敢於提出「和平統一談判」的王建煊，能否通過選民連署的門檻尚未可知。一位長年觀察台灣政情的兩岸知情人士告訴《香港01》駐台首席記者，柯文哲在該問題上的態度值得玩味。他說，柯文哲曾在去（2022）年提出「金廈大橋」的主張時，宣稱若是中共要對台動武，「一定是直攻本島的斬首任務」，而柯文哲不畏「斬首」的風險老早執意參選2024，表示其顯然已深思過兩岸統一、甚至是武統的問題，也意識到2024坐在大位上的那個人，必然要帶領台灣直面此問題。

在台灣的藍綠束縛，以及兩岸統一命題等兩大關卡面前，柯文哲能否真的走出新路，目前或許還言之過早，但他的民調走勢，卻代表了台灣選民內心深處的思考與變化。如果柯文哲能維持三成以上的支持度，並造出一股勢來，相信能夠再吸引到更多觀望者的選票。柯文哲能否在2023與2024新舊交替年造出「浪」來，這個問題只有他自己可以回答。更重要的還是台灣民眾的抉擇，藍或綠、戰爭或和平、維持現狀或統一談判，2024大選勢必是台灣安身立命的一關。