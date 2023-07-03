台媒：芳療師稱遭NONO在店內無套性侵　有撕裂傷需看婦產科

台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣搞笑藝人NONO（本名陳宣裕）近日被接連指控涉嫌性侵。一位芳療師N小姐接受台媒《ETtoday星光雲》採訪，她指控曾在2012年被NONO在店內無套性侵，事後還需要去看婦產科。N小姐決定將資料全部交給檢察官，提告NONO。



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《ETtoday星光雲》3日（周一）報道指，N小姐描述稱，「某一天晚上我工作時，進來的客人剛好是NONO，一開始都很正常，他就跟我聊天，這種情況不到20分鐘，他就開始毛手毛腳，他突然從美容床站起來，我才發現他連內褲都沒穿，把我壓在床上，他當時壓很大力，怎麼推都推不倒。」

N小姐續稱，「他把我的絲襪往下扯，再扯掉我的內褲，他的生殖器強行進入我的體內，我當下就覺得很痛。我說：『不要這樣，我很害怕！』他就回我：『我比你更害怕。』他說完之後但動作也沒停下，他眼睛就一直偷喵外面的門，我猜想他怕被別人看見。」

N小姐稱，當下害怕沒有大叫，只能用腳把他踢開，「他可能自討沒趣，就起身換衣服，到手了拍拍屁股就走。」N小姐稱，NONO走之前還要了她的電話，接下來幾天還用電話、訊息騷擾她，眼看得不到任何回應，就再也沒有後續。

N小姐表示，案發隔天，她還因此去了看婦產科，「我連走路都會痛，聽醫生說有撕裂傷，這個資料我會跟檢察官說，檢察官可能會去查醫療紀錄」。

NONO近日遭網紅小紅老師指控性侵未遂，正式到法院申告，小紅老師稱截至目前已累積超過30多位受害者出面爆料。對於目前指控以及提告，NONO經紀人曾回應：「那就交給司法調查。」

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