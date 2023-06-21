NONO被指性騷擾近20人涉殘廁強暴　首認錯謝罪：即刻停止演藝工作

台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣搞笑藝人NONO（本名陳宣裕）近日被接連指控涉嫌性侵。網紅「小紅老師 Anissa」今日（21日）召開記者會，表示已經有將近20名女性舉報曾遭NONO性騷擾，甚至性侵，時長達20年。



NONO今日下午在遭到指控後首度在Facebook發聲，表示「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」



小紅老師Anissa 20日不點名稱遭N男星性騷擾：

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據早前報道，「小紅老師」日前爆料曾遭到職棒球員的經紀人在房間強壓，她向N男星求救。她表示，沒想到N男星把手伸到她腿上「直接滑進我的內褲裡」，最後還被強吻、被載到漆黑的公園強抱、揉胸等。小紅老師最後以「阿姨還在等我」為由逃離。小紅老師其後證實N男星即是NONO。

網紅「小紅老師 Anissa」今日（21日）召開記者會，表示已經有將近20名女性舉報曾遭NONO性騷擾，甚至性侵。（《聯合報》）

小紅老師今日在記者會上公布了包括自己的6個案例，最早的是2003年的電視台工作人員，還有傳播系女大生，甚至有101大樓銷售員和另外一名女子遭到性侵得逞，而他在看到女生抵抗後，還回了句：「沒射就不算。」

據小紅老師在記者會公布的案例，一名2011年遭性侵的受害女子控訴，當時與NONO互留電話，被NONO送回家時，在車上被他毛手毛腳，對方竟強行進入，她因為太害怕，想要抵抗卻來不及，沒想到NONO卻稱：「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」令她崩潰。她看到NONO如今還不認罪，罵道：「到現在還在裝傻，還不道歉！」

此外，小紅老師又指，2015年NONO將一名在101大樓擔任銷售員的女生拖到台北市民大道殘障廁所，在沒做安全措施的情況下性侵得逞，女生之後嚇得轉工，但NONO依舊死纏爛打，最後是她嚴正警告後，才成功逼退對方。

小紅老師更透露，還有就讀傳播科系的女大生也遭狼爪，但事發時的年齡是否未成年，還需向當事人確認。

NONO（IG@no_no_0321）

據早前報道，有台灣網友19日爆料稱，指十幾年前踏入演藝圈時，幸運被選上某節目班底，不料卻遭一名男星伸出狼爪，藉口要送她回家，卻在車上伸手解開她內衣揉胸，還企圖拉下她的底褲，熊抱她在大腿上用力磨蹭。

由於該網友在文中提及涉事者是搞笑藝人，老婆是知名台語歌手、副業賣雞排，被認為指的就是藝人NONO。NONO當時則透過經紀人表示「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會承認，但沒有印象的事怎麼回應！」否認爆料內容。