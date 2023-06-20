｢直接伸手進內褲｣　網紅稱遭性侵後求助N男星　竟再被他揉胸摸腿

台灣娛樂圈性騷擾風暴持續擴大，網紅「小紅老師 Anissa」20日凌晨發文自曝遭性騷擾的過往，點名不僅「摸屁股的許老師」、「邀我去拍裸照的黃汁蕉哥」外，還爆出一位某職棒球員的經紀人、錄影認識的N哥性騷擾過往。



網紅「小紅老師 Anissa」在Facebook指出，有天錄完影時，某職棒球員的經紀人，在同車前往車站途中被轉載到士林夜市，宣稱要跟她討論合作事宜。

沒想到最後被經紀人帶到附近酒店，還自脫衣服強壓在她身上，嘲小紅老師「不要自命清高」。

點圖看爆料全文及小紅老師Anissa的照片：

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小紅老師最後想到跟該經紀人提到的藝人「N哥」，下意識打電話跟N哥求救，最後邊跑邊哭逃走。隔幾天N哥打電話給她，沒想到一上車N哥就說：「那經紀人也不看看他的地位，我都還沒吃到，他怎麼可以先吃！」

聽到這句話小紅老師不知道要接什麼，開車途中N哥便把手伸到她腿上「直接滑進我的內褲裡」，最後還被強吻、被載到漆黑的公園強抱、揉胸等。小紅老師最後以「阿姨還在等我」為由逃離。

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小紅老師透露，之後N哥每天奪命連環扣，「當時我在上藝能課，我的電話不響了，這時換我旁邊的女生電話響了」，這才知道原來N哥同時攻很多女生，這些當時還帶著夢想的女生。

小紅老師表示：「演藝圈的淺（潛）規則我們都有聽說，但真的發生時，大多的人都不敢說話，包含我。這次我選擇藉由此次風波勇敢站出來為那個當年無能為力、無助也無力反抗的女孩發聲！」

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