拳賽前夕爆衝突！鍾培生記者會賞巴掌推人　Toyz回揍被拉開

香港「富四代」兼前電競社老闆鍾培生和網紅Toyz（劉偉健）世紀生死拳賽於7月5日登上小巨蛋，Toyz、鍾培生在開賽前火藥味很濃。7月4日過磅記者會上，兩邊都符合原本規定的63.5公斤，Toyz、鍾培生分別為62.75、62.4公斤。



測量結束後雙方突然爆發激烈肢體衝突，鍾培生率先推Toyz一把，Toyz則被立刻上前回擊，教練團即時將兩人拉開，才沒有讓拳賽提前開打。



據台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，《拳上 Tha Cage》將於5日正式開戰，在比賽前夕，主辦單位召集所有選手進行過磅。拳擊賽主角鍾培生、Toyz在賽前火藥味越來越濃厚，過磅結束後雙方突然失控，鍾培生率先推Toyz一把，Toyz要回揍但馬上被鍾培生教練團拉開後才冷靜下來直嗆，「拜託大力一點，打這麼軟？」

對此，Toyz受訪時表示，自己當下真的滿不爽，而且確認是鍾培生先賞一巴掌後出手推人，他表示，「要動手就大力點，像個娘們在那邊推」，鍾培生則表示，「沒有人可以詆毀我家人」。為平息兩人戰火，主辦單位現場加碼「1000萬枚虛擬貨幣JPC」給贏家，希望能鼓勵雙方打出更激烈比賽。

兩位香港人約戰台灣，7月5日於台北小巨蛋舉行「拳上 2023 終於之戰」。雖然熱度及不上2年前鍾培生和林作之戰，不過台灣方面也有頗多報道。



2年前鍾培生和林作之戰，不過今次換了人物。（資料圖片）

據知今次「拳上 2023 終於之戰」耗資1000萬港幣，也邀請號稱身價百億的鍾培生參與落場，遠比鍾培生和林作之戰之間的100萬獎金為高，而且租用台北小巨蛋着實也不便宜，再加上這次拳賽也加插了不少表演，有玖壹壹、高爾宣、郭書瑤、樂天女孩等台灣單位參與。

據此前報道，Toyz和鍾培生頗有淵源，Toyz早在2012年就因為贏得英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍而聲名大噪，及後2014年就由「台北暗殺星」戰隊轉往「Hong Kong Esports」，即鍾培生的電競隊伍。

有指當時Toyz在個人Facebook發文公布已離開HKE，並疑似暗示Hong Kong Esports（HKE）老闆逼自己打假比賽。據當時新聞，Garena也曾判處HKE新台幣20萬元罰款。HKE方表示Toyz違約私自離開戰隊，之後Toyz也因合約糾紛，在長達1年時間無法上場比賽或直播實況。到2019年Toyz出版自傳書《我是傳奇》，又再遭到鍾培生控告，判決須賠償鍾培生22萬港幣。