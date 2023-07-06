2024台灣大選｜成為烏克蘭還是香港？WSJ指台民眾面臨兩極選擇

明年1月，台灣將舉行新一屆總統大選。據美國《華爾街日報》（WSJ）報道，台灣民眾對俄烏戰爭有兩種相反觀點，而這將展現在明年大選中，並在中國大陸擴張軍力之際，決定台灣如何改善防禦能力。



《華爾街日報》周四（6日）以《台灣的極難選擇：成為烏克蘭還是香港？ 》為題報道指出，就俄烏戰爭，有些台灣民眾的體悟是，只要社會堅定不屈，縱然看似無法戰勝的敵手，也可能被擊敗，這對台灣抵抗民眾所恐懼的大陸是一大鼓舞。然而，另一派人則從烏克蘭烽火漫天的畫面中得出相反教訓，認為不管什麼都比戰爭好，台灣應盡其所能避免挑起北京怒火，哪怕要做出痛苦讓步。

報道稱，這兩種相反觀點將展現在明年1月大選中，並在大陸擴張軍力之際，決定台灣如何改善防禦能力；台灣內部的省思，以及如何強化武力的決定，必定會影響北京攻台期間，美國的軍事介入程度。

台灣內部的省思必定會影響北京攻台期間，美國的軍事介入程度。圖為在2019年的國慶70周年閱兵上，首次亮相的東風-41洲際彈道導彈。（視覺中國）

美國總統拜登一再警告，若大陸試圖以武力奪取台灣，美軍將直接介入。然而，智庫「米切爾航天研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖瓦（David Deptula）曾表示，台灣人必須100%投入，因為若非如此，美國或其他國家就沒有理由相助；台灣人若不願全心全意捍衛領土和人民，「美國不會讓自家兒女為台灣濺血」。

另一方面，台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德以「我保衛台海和平的計畫」為題投書《華爾街日報》，並於周三（5日）刊出。他於文中敘述未來一旦當選總統，將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作、維護兩岸現狀，並透過上述「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮。

賴清德辦公室發言人陳世凱周四對此表示，自五月的G7峰會以來，台海維持穩定、和平現狀已經是全球的共識，賴清德的投書，就是正面回應這樣的立場，並且告訴世界，台灣將會致力確保現狀，與世界民主夥伴共同協力，維護和平。