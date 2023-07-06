Toyz敗給鍾培生直播坦言難過　豪請全台喝奶茶　粉絲：雖敗猶榮

7月5日晚間在台灣開打的《拳上》壓軸登場的是知名實況主Toyz以及前老闆鍾培生的擂台戰，最終Toyz遭到TKO（技術性擊倒）落敗。他在深夜開直播與粉絲聊天也坦言「好難過」，不過有不少粉絲打氣稱Toyz只訓練三個月，就能和練4年的鍾培生打成這樣，是雖敗猶榮。



Toyz在直播中也說到，6日要請台灣粉絲喝自己開的拾汣茶屋的「中焙生乳紅茶」，據了解，目前在拾汣茶屋在台灣共有14家分店。他更強調，台灣粉絲「全部免費，去買就是了」，該店今日也湧現排隊人龍。



Toyz在直播中坦言輸了比賽「很難過」，並表示會感到難過有幾個點，其中一個就是「讓教練團丟臉」。不過在直播中許多粉絲鼓勵說到，「很努力了」、「很帥，雖敗猶榮」。台灣知名網紅館長也在留言中出現，盛讚Toyz「打得很好，前兩回合我覺得比分是你贏，加油」。

此外，曾表態支持Toyz的FB粉絲專頁「台灣迷因」表示，雖然Toyz輸了，但他仍照發100份雞排，他強調，「Toyz短短3個月練成這樣，打得很不錯了，雖敗猶榮啦！X，Toyz加油！第一回合把練4年的鍾培生打成這樣，不愧是中路帝王，我椅粉我驕傲啦！」