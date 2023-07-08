孫女被蛇咬傷嬤捉蜘蛛吸毒 發燒、吐血送院 網嘲：武俠劇看太多
撰文：中天新聞網
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武俠小說中常見「以毒攻毒」，但使用不當恐加劇毒性！內地福建泉州一名9歲女童日前遭到蛇咬傷，她的奶奶並沒有及時帶她去醫院，而是聽信民間偏方，抓了一隻蜘蛛來「吸毒」，不料當晚女童即出現發燒症狀，外加口腔嚴重出血，家人急忙將她送醫救治。
據《閩南網》報導，張姓女童家住永春縣蘇坑鎮，7月1日當晚9時許，跑到老房子門口牽小狗玩，不想腳底下踩到一個軟軟的動物，當下感到劇痛，但沒看清這動物長啥樣，就哭著跑回家找奶奶。
奶奶發現孫女右腳背上有個紅色的小傷口，誤以為是蜈蚣咬傷，先用水沖洗傷口，然後想起以前有人說蜈蚣咬傷要抓蜘蛛來治療，奶奶就到老房子抓來一隻蜘蛛，放在孫女小腿上「吸毒」。但當晚睡覺時，張姓女童開始發燒，口腔裡還嚴重出血「滿嘴是血」，嚇得家人趕緊帶她到醫院就診，女童媽媽表示「當時她的腳背紅腫，又很燙，小腿也是腫大的」。
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到院後醫生仔細檢查其腳背傷口，判斷是毒蛇咬傷，隨即爲她做了傷口清理、塗抹藥物等治療，又擔心蛇毒影響到肝腎功能，又做了抽血等檢查，幸好沒事。院方表示，女童之所以口腔內出血，是由於毒蛇咬傷後，破壞了凝血功能，接下來的治療會繼續檢查各項指標。
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這一事件引發網友吐槽和批評，有人表示「以毒攻毒，雪上加霜」，還有人說「現在已經是2023年了，怎麼還有這樣的家長啊？」也有人開玩笑稱「這位奶奶是不是看了太多武俠劇？」
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