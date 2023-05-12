心痛愛女製毒太辛苦　江蘇「暖心」爸媽幫忙販毒　全家下場曝光

天下竟有這樣的父母！



大陸江蘇一名就讀化學專業的女大學生，由於懂得制毒所需相關材料與技術，被其龐大利益吸引，自行在家加工大麻素後在網路販售。

該女學生父母，在得知情況後，非但沒有制止，竟「心痛」女兒太辛苦，協助其販毒，最終一家三口都被判刑。

大學讀化學弄懂自製毒品方法 高收入父母因「關愛」助販毒（點擊放大瀏覽）：

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據《觀察者》網報道，陳麗是一名化學專業大學生，在明知合成大麻素是大陸國家管制的精神藥品的情況下，仍購買制毒原料並按配比加工成含有合成大麻素類物質成分的煙油，並利用噴霧瓶將煙油噴灑在所謂的「煙絲」上，通過網購平台將「煙絲」偽裝成裝飾畫銷售給吸毒人員。

讓人不解的是，在販毒過程中，陳麗的父母不僅沒有勸阻，還一起幫忙，常州經開區人民法院刑庭員額法官王麗佳表示：「一方面是由於販賣毒品帶來的巨額利潤的誘惑，一方面也源於父母對於子女不良的放任的『關愛』，本案的其他兩名被告人，均有收入較高較為穩定的工作，本來是應該享受美好的退休生活，但是為了所謂的幫助女兒減輕家庭負擔，最終導致了他們鋃鐺入獄。」

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經查，3人多次通過網店先後向5名吸毒人員販賣「煙絲」共計295克，獲得4900元人民幣。案發後，公安機關從陳麗及其父母處扣押噴霧瓶、量杯、電子秤、疑似合成大麻素、順豐快遞單等物品。

法院審理認為，陳麗及其父母構成販賣毒品罪，依法判處3人有期徒刑1年3個月至3年3個月不等，並處罰金20000元至40000元人民幣不等 。

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