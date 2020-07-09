澳洲司機駕駛時被劇毒棕蛇襲擊　奮勇殺蛇疑遭咬傷狂超速遭警截停

司機在高速公路駕車時速較快，需要高度專注在路況上，但遇到緊急情況時不少人仍會慌了手腳。有一位澳洲男子近期在高速公路上開車，突然看見車內出現一條致命毒蛇，且毒蛇還慢慢纏繞在他腳上，雖然男子立即用安全帶和小刀殺死了毒蛇，但他認為自己已被咬傷，驚恐之際以時速破百的速度狂飆至醫院。

警察截停超速男 沒想到對方剛於鬼門關走了一遭（點圖放大瀏覽）：

+ 12 + 11 + 10

根據「CNN」報道，這位司機是27歲的吉米（Jimmy），當天他在昆士蘭省的道森高速公路（Dawson Highway）上開車，時速約100公里，未料不久後他突然看見車內有一條蛇，而這條蛇是世界第二毒的陸棲蛇類，名叫東部棕蛇（eastern brown snake），吉米事後回想說到「我的腿越是移動，牠就開始纏繞在我周圍，牠的頭開始撞擊我兩腿之間的（駕駛座）椅子」。

吉米見狀後立刻拿起安全帶和小刀將毒蛇殺死，並試圖停車，但他意識到自己在與毒蛇對抗的過程中可能已經被牠咬傷，吉米為此相當著急，因為東部棕蛇的毒液會引起麻痺和腦出血的症狀，於是他立刻狂踩油門，以時速123公里速度狂飆至醫院，雖然中途遭警方攔下，但吉米說明完情況後，順利等到救護車。

幸運地是醫護人員檢查後發現吉米並沒有被咬傷，只是受到了驚嚇，而吉米則感嘆地表示「真是太恐怖了，我從來沒有那麼高興看到警車的車燈」。

【相關圖輯】住客惡夢！家有蜂巢大合集 最誇張一個重50公斤藏6萬隻蜜蜂（點圖放大瀏覽）：

+ 24 + 23 + 22

【相關圖輯】意大利12歲少年登山驚遇棕熊尾隨 完美示範保命逃生正確方法（點圖繼續閱讀）：

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

18歲拋妻棄女…16年後女兒突來電 父：救了我一命

不捨分手18歲小鮮肉！32歲已婚媽網購超音波照 敲詐3年贍養費

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】