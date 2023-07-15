傳美國欲回購鷹式導彈並轉予援烏　學者：台省經費　將獲三贏局面

近日，美國據報有意回購上個月除役、在台服役63年的鷹式防空導彈，並轉予援助烏克蘭。學者表示，鷹式導彈妥善率高，烏軍可立即上手；台灣也可節省報廢經費、深化台美互信、加深與北約關係；對台灣而言，將獲得三贏局面。



據中央社報道，鷹式導彈（HAWK）在台灣服役63年，為台灣本島負責中、低空防衛軍備，其射高可達20公里，在40公里作戰範圍內接戰。然而隨著生產線關閉，面臨消失性商源等問題，且台灣對美採購愛國者三型防空導彈，並由中科院研製天弓系列防空飛彈補上中、高空攔截任務；加上以天劍二型空對空導彈為基礎，研製並量產的陸劍二地對空導彈等戰力逐漸完備，鷹式導彈終卸下台灣空防任務。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，鷹式導彈在台灣服役紀錄良好，命中率高達9成，關鍵在於台灣後勤、維修體系良好。其具一定程度反彈道導彈能力，可對抗無人機及巡弋導彈的攻擊，若美方真的回購並援助烏克蘭，可提供相當程度的防衛助力。

他又指，若成事，台灣將獲得三贏局面。首先，台灣可節省報廢經費；然後是深化台美互信程度。最後，烏克蘭感激來自台灣高妥善率、可立即上手的防空導彈，同時加深北約（NATO）對台灣的關係。