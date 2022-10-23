傳軍購進度延宕　台軍否認：「人攜式刺針導彈」2025年全數交運

針對外傳軍購進度延宕的情形，台灣軍方周六（22日）出面否認，表示透過駐美軍事代表團及美國在台協會（AIT），持續與美國防部及專案辦公室保持密切協調，俾如期如質獲得所需武器裝備，以確維台灣軍購權益。



軍方表示，近期，受全球供應鏈重組及俄烏戰爭各國支援軍備等影響，美軍備廠商產能失衡，為加速對全球軍購交運，原任美安合局負責各國軍購案的副局長Jedidiah Royal甫升任國防部印太安全首席副助理部長，就協助管制相關軍購案項調節。而美國國會於「2023財政年度國防授權法案」、「台灣政策法」內容，均納入「加速對台軍售」相關條文，國務院政軍局亦一再表達致力如期交付台灣軍購品項的明確立場，顯示美行政部門及國會對此議題的關切與共識。

當局強調無軍購進度延宕的情形，以「F-16A/B型戰機性能提升」案為例，雖因AGM-154C飛彈單一品項造成延後3年，但全案戰機性能提升及其他附屬品項，仍依原規劃期程於2023年全數交運。另「人攜式刺針導彈」已於2022年9月由美專案辦公室與廠商完成簽約，並規劃依發價書期程於2025年全數、甚至提前交運。