強化反斬首　台憲兵擴編將逾萬人　紅隼火箭彈、刺針導彈需求量增

因應解放軍威脅、可能對台發動「斬首戰」，以及義務役恢復一年役期後官兵人數增加等考量，台灣軍方決定大幅擴編憲兵部隊的規模，目標將由現行的五千餘人擴編到一萬一千餘人。在同步強化防衛戰力上，紅隼反裝甲火箭彈以及短程防空用途的人員攜行式刺針導彈，需求量也較以前增加，將成為憲兵部隊的標準配備。



台灣軍方高層人士13日指出，為強化「反斬首」戰力及防護關鍵基礎設施，憲兵指揮部研擬將現有5000名官兵的員額提升至約1萬餘名，此憲兵部隊擴編計劃將分為幾個年度來執行，全案配合國防部兵役制度轉換及防衛作戰兵力需求研議中，尚未定案。

紅隼火箭彈性能穩定實用，目前已由台灣海軍陸戰隊丶海巡署及憲兵部隊採購服役。圖為衛戍大台北地區的憲兵202指揮部，進行紅隼反裝甲火箭等編制武器的射擊訓練。（軍聞社）

該消息人士援引2023年度為例，台灣憲兵指揮部規劃擴編2個營級及3個連級單位，合計增加軍官100人丶士官718人，未來幾個年度也都會有逐步擴編丶增編的規劃，推算憲兵部隊的規模將較目前增加一倍。

此外，因應憲兵部隊擴編，部隊配賦武器裝備的需求量也會增加許多，消息人士指稱，台灣軍方已經調整各項武器系統需求量的期程及數量目標，配置30鏈砲的雲豹8輪甲車丶擔任反裝甲任務的紅隼火箭彈，以及有效反制敵意飛行器進入大台北空域的人員攜行式刺針導彈，以及營丶連丶班用武器等等，需求量都會有所調整。

2022年6月2日，蔡英文在台灣海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起台製紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」。（台總統府提供）

消息人士向台媒《中央社》透露，未來如果確定擴編，憲兵指揮部也將與1年制義務役官兵服役單位配合，戍守關鍵基礎設施。

憲兵指揮部所轄憲兵為台軍中具有軍法、司法警察權力的執法部隊，其管轄機關原為直屬台國防部憲兵司令部，2012年降編為國防部參謀本部憲兵指揮部，2021年5月後改為直屬國防部。因具有執法權，並擁有獨立的指揮、人事、後勤補給系統，故不隸屬於國防部陸軍司令部，其地位類似於古代之禁軍、禁衛軍，主要任務之一是保護台灣正副元首。