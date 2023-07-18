侯友宜8月訪日擬會前首相麻生太郎　9月訪美目標見到副國務卿

台灣朝野各黨總統候選人競選期間，出訪美日等國已堪稱「慣例」，國民黨總統參選人侯友宜據報本（8）月底將出訪日本，並與日本前首相麻生太郎會面，9月再行出訪美國。侯友宜18日表示，行程都在安排當中，若安排好會跟外界報告。



根據台媒報道，侯友宜預計將在7月31日至8月2日赴日交流，且會以新北市長及總統參選人兩個身份參訪。訪日行程除了參與8月1日舉行的僑宴，也將拜會日本官員、參議員及眾議員，其中包含前首相麻生太郎。

據悉，因台灣總統大選正如火如荼進行，侯友宜出訪日本時間僅安排三天，行程也會以東京為主。

新北市長侯友宜獲國名黨提名總統參遠人後，聲勢反降至第三位，緊接的訪日訪美行程更將考驗他回應國際事務的能力。（Facebook@侯友宜）

至於侯友宜9月的訪美行，雖時間點尚未確定，但據傳侯陣營的目標是見到美國副國務卿，惟礙於美方曾公開表態對所有台灣總統參選人會一視同仁。因此，侯陣營評估訪美行能否見到副國務卿，恐須視賴清德訪美行的情況而定。

據瞭解，新北市府2023年年度預算已編列侯友宜的出訪預算，出訪地區更直接表明為美洲、亞洲，其實外界早在7月初時就傳出侯友宜將訪日的消息，不過當時侯友宜陣營不願證實；但侯友宜陣營日前已證實，今年秋天侯友宜一定會訪美，相關行程仍在規劃中。

對此，侯友宜18日受訪時表示，訪日和訪美行程目前都在安排當中，如果安排好了，會給外界進行報告。