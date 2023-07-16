近3萬人凱道集會追求司法及居住正義　侯友宜柯文哲郭台銘出席

台灣網紅「館長」陳之漢與前時代力量立委黃國昌16日（周日）以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾在台北凱達格蘭大道遊行示威，包括民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘都出席聲援。有台媒引述消息指，截至稍早下午3點為止現場有將近3萬人遊行。



前立委黃國昌（前中左）、網紅「館長」陳之漢（前中右）以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾在台北凱達格蘭大道遊行示威。（《聯合報》）

台媒《聯合報》報道指，侯友宜致詞時批評民進黨「整組壞光光」，又高喊「公平、正義、侯友宜」，但台下民眾卻不領情，數度在侯友宜致詞時鼓譟、爆出噓聲，甚至有部分民眾比出「倒讚」的手勢。還有人高喊「藍綠都一樣」、 「時間到了」。

侯友宜又表示，未來若當選總統，要像日本一樣，由中央成立「黑道幫派認定審議委員會」，從嚴管制黑道幫派，只要有吸收未滿18歲的青少年，無論青少年是自願或被迫，幫派主事者及成員，一律加重刑責。

侯友宜表示，未來若當選總統，要像日本一樣，由中央成立「黑道幫派認定審議委員會」。（《聯合報》）

侯友宜稱，未來當選總統，抓到炒樓就重懲，並會讓租屋黑市公開透明，民進黨做不到的20萬戶社會住宅，也會繼續拼、拼更多。

柯文哲則稱，外役監的遴選要公開透明，司法要獨立。他承諾拒絕特權黑箱，捍衛司法獨立。柯文哲又提出要大力蓋社會住宅、大力改革稅制、大力補貼三個主張。他說，租金補貼是要補貼房客，不是補貼房東，台灣的租屋市場要透明化。

侯友宜稱，未來當選總統，抓到炒樓就重懲，並會讓租屋黑市公開透明，民進黨做不到的20萬戶社宅，也會繼續拼、拼更多。（《聯合報》）

郭台銘表示，居住正義就是要讓大家有可以買得起的房子，這是每一個市民要有的基本人權，過去蔡英文承諾8年要蓋20萬戶社會住宅， 但是8年過去了，只蓋7萬多戶。

郭台銘又批評，在台灣，10個人有7個人不相信民進黨政府的司法，政府司法變成當權者的工具，淪為政治鬥爭的武器，不是保護老百姓。

郭台銘表示，居住正義就是要讓大家有可以買得起的房子，這是每一個市民要有的基本人權。（《聯合報》）

當被問及是否會獨立參選總統時，郭台銘則笑而不答。

台媒TVBS新聞網則報道指，據警方統計，截至稍早下午3點為止現場有將近3萬人遊行。