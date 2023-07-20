「兩蔣日記」放史丹福18年後將重回台灣　部分內容10月底出版

蔣介石、蔣經國日記（即「兩蔣日記」）等51箱文件資料過去一直存放於美國史丹福大學胡佛研究所，近日，歷經10年訴訟，資料確定將重返台灣。



報道指，7月11日，位於美國加州的聖何西聯邦地區法院作出裁決，包括「兩蔣日記」在內的51箱文件所有權歸屬於台灣國史館。國史館館長陳儀深周三（19日）表示，2個月前已派人到美國清點文物數量，估算委託搬運的量，預計下半年完成。在「兩蔣日記」中，蔣介石在1948至1954年的日記內容，將於今年10月底先行出版。

蔣介石日記是蔣介石的私人日記，寫於1915年至1972年生病前，有部分早期日記失落，目前有手稿本（原稿）、仿抄本、類抄本和引錄本等多個版本。蔣經國日記則是蔣經國私人日記，寫於他1937年自蘇聯返回中國至1980年，以毛筆書寫。1988年，蔣經國去世後，「兩蔣日記」交由其幼子蔣孝勇保管，至後者1996年去世後再轉由遺孀蔣方智怡保管。

圖為美國胡佛研究所陳列的兩蔣日記。（中國時報）

2005年，蔣方智怡將「兩蔣日記」交予史丹福大學胡佛研究所保管，然而蔣經國長孫女蔣友梅等人認為，日記所有權應為蔣經國繼承人共有。胡佛研究所擔心日記所有權會被相關人起訴，因此對可能主張日記所有權的關係人全部起訴。2020年6月，台北地方法院判決，包括「兩蔣日記」在內的相關文物均歸屬國史館所有，非兩蔣任內文物則判歸蔣家繼承人共有。2022年二審維持原判。

後來，蔣家後人相繼與台灣國史館和解，今年5月，蔣友梅成為達成協議的最後一位家族成員。