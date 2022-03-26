蔣介石最不愛的妻子　勤儉持家隱忍老公外遇　下場讓蔣經國痛哭

蔣介石與宋美齡相伴50年的愛情故事一直為人稱道，然而很多人不知道在迎娶宋美齡之前，蔣介石早有3位老婆，分別是元配毛福梅、姚冶誠與陳潔如。元配毛福梅19歲便嫁給了蔣介石，她一生勤儉持家、為蔣家盡心盡力，還為丈夫生下了接班人蔣經國，然而蔣介石卻從來不喜歡她，甚至還當著她的面公然外遇。毛福梅為何嫁給一個不愛她的男人？為什麼選擇忍受丈夫的冷落？本文將帶你回顧她命運多舛的人生故事。



19歲嫁入蔣家 卻始終不得蔣介石喜愛

毛福梅生於1882年，她與蔣介石是浙江奉化的同鄉，是奉化岩頭地區的望族之女。19歲那年，她在家人安排下嫁給了僅15歲的蔣介石。毛福梅相貌平平，在蔣介石眼中，她是「裹小腳」的舊時代女性，也幾乎沒有學識，根本不是他喜歡的女生類型。在大婚之夜，毛福梅被老公冷落在房間，從這一刻起，似乎也暗示了這場婚姻的不幸。

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嫁入蔣家後，毛福梅勤儉持家，對蔣介石的母親王采玉也十分孝順，因此深得老人家的喜愛。不過，蔣介石當時年紀尚輕，根本無心經營夫妻感情，備受冷落的毛福梅心想丈夫可能年紀小，把重心放在讀書志業也好，因此她天天細心伺候婆家，只求家庭平和順遂，扮演好稱職的妻子角色就好。

婚後隔年，蔣介石離家參加科舉考試，但他看到八股文考試的各種弊端，當下直接罷考，他發現自己想學的是實用的現代科學知識，包含數學、英文、軍事等，決定到奉化縣城新開的鳳麓學堂就讀。當時蔣母為了增進夫妻二人的感情，於是讓毛福梅伴夫同行，毛福梅也在當地的女子學堂就讀，成了校內年紀最大的學生。讀書的日子過得很快，短短半年的時間，已經是毛福梅一生最幸福的回憶。小夫妻一起在學校附近租了房子，這時蔣介石也對毛福梅溫柔許多，假日會陪妻子一起到附近逛逛或去寺院燒香拜拜。1906年，蔣介石到保定軍官學校學習，因為成績優異，被保送到日本讀書，毛福梅則回到老家照顧婆婆，兩人的感情也隨著蔣介石赴日留學，而漸漸不睦。

丈夫公然外遇 毛福梅為了兒子忍痛接受

1909年，蔣介石學成歸國，毛福梅終於盼到夫妻團員的日子，兩人在上海一起生活，毛福梅也在1910年4月為丈夫生下第一個兒子，也是後來蔣氏政權的接班人—蔣經國，但兩人的感情並沒有好轉，事業起飛的蔣介石開始在外面拈花惹草。蔣介石先納了側室姚冶誠，又在上海娶了當地富商的女兒陳潔如，不只常常不回家，還把妻妾帶回老家，這些明目張膽的「外遇」行為毛福梅都看在眼裡，不過為了兒子，她只能表現大器，默默將傷心事藏在心裡。

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時間來到1921年，兩人結婚20年，最喜愛毛福梅的蔣母過世了，蔣介石趁勢提出離婚，但毛福梅一直都沒有答應。直到6年後，蔣介石為了北伐大業，想取得上海銀行團的金援，他向當地望族的千金宋美齡求婚，還連續三天在《申報》刊登身為「黃金單身漢」聲明，否認跟毛福梅等妻妾有婚姻關係：「毛氏髮妻，早經仳離；姚陳二妾，本無契約。」登報後，毛福梅無奈之下只好正式跟蔣介石離婚，不過在親友調解下，毛福梅依然住在蔣家老宅，蔣介石也有愧疚感，於是答應提供生活費，讓毛福梅往後能夠過上好日子。

在蔣家擔任多年帳房的唐瑞福，曾描述了兩人離婚後的生活：「毛福梅與蔣中正離婚以後，仍然是茹素念經，鄉里都稱道她賢淑。蔣回溪口，毛對蔣仍是有禮有節，數十年如一日…蔣與宋美齡同來時，也相接有禮…蔣回到溪口時，曾在上海為蔣當過廚師的蔣小品夫婦也總是來豐鎬房幫忙，為蔣及其侍從辦飯菜，並另外增加幾席客飯，供豐鎬房賬房總管等用膳，毛氏也下廚親手為蔣做菜。」毛福梅失去丈夫，唯一的兒子蔣經國隨後也被帶去上海讀書，又遠赴蘇聯留學，母子相處的時光少之又少。毛福梅天天在佛像前祈禱兒子平安回國，也在老家救濟不少鄉親，當地人都非常喜愛這位和藹的太太。

蔣經國邀母親同住 毛福梅不肯卻遭日軍炸死

1937年，蔣經國帶著妻小回到中國，他馬上來拜訪多年不見的母親，毛福梅看到兒子喜極而泣，兩人相擁大哭。蔣經國知道母親一生辛勞，希望能接她到新家同住，看在兒子的請求上，毛福梅最終答應離開蔣家老宅。不過，正當他們整理行裝的時候，聽到消息的鄉親趕到蔣家門口，跪著請求毛福梅不要離開，遷新居的決定只好作罷。兩年後，抗日戰爭已經開打，日軍要求蔣介石投降和談，否則就要炸毀他的老家，蔣介石當然沒有答應。隨即，日軍派出6架飛機在奉化溪口轟炸，鄉親看到敵軍來襲急著逃難，毛福梅在砲火中也倉皇逃出，但是在路上卻想到房門鑰匙未帶，返家時慘遭日軍擊中，最後死在老宅門口，享年56歲。聽到消息後的蔣經國痛哭失聲，他在母親罹難處的石碑上寫下「以血洗血」四字，並發誓要打敗日軍，報殺親之仇，最終也成功擊敗了日本。

毛福梅一生辛苦持家，雖然從不得丈夫喜愛，但是她一路上都支持蔣介石求學從軍、隱忍外遇行為，在家細心照顧、教導最喜愛的兒子蔣經國，只可惜這位偉大的妻子與母親，沒有得到完美的結局。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蔣介石最不愛的妻子！她一生勤儉持家、隱忍老公外遇…最後下場讓兒子蔣經國痛哭失聲】