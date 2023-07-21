賴清德的「白宮夢」已透支華府信任

昔有書生赴京趕考，今有台灣總統候選人出訪取經成為常態。台灣朝野陣營總統候選人內政、兩岸議題捉殺之際，皆不忘藉由出訪機會，「預支信任」。民進黨總統候選人賴清德規劃8月過境美國，國民黨總統候選人侯友宜也相繼安排造訪日本、美國，已率先踩點美日的民眾黨候選人柯文哲，則計劃登門東南亞進行拜會。



一方面，以總統候選人身份出訪「重要國家」，可謂「外交轉內政」，為己陣營帶來新聞曝光與聲量，營造候選人「準備好了」，具備國際交往能力，期待為競選加分；另一方面，候選人需要取得相關方的信賴，超前佈署確保未來能良性互動才是各陣營的衷心盼望。可以說，出訪只是一場跨越飛行的物理性移動，實質在於建立起信任關係。

然而，權衡兩岸關係與台灣對外關係得失，台灣朝野陣營需要博得信任的對象業隨分化對立的局勢，呈現了各自宗主的結構，藩屬化的納貢言行程度不一，端視他方鑑於陣營過往立場以致所需的信任值有多高。其中，又以早就一面倒向華盛頓的民進黨政權，對美國的政治支持表現的最急需孔急，相對蔡英文與美方交賊默契多年，賴清德在維持主觀上自我政治意識與客觀需要奉承蔡英文路線之間，無可避免地成了「務實的政治精神分裂者」。

《華爾街日報》7月4日刊登民進黨主席暨總統參選人賴清德專文，文章以《我保衛台海和平的計畫》為題，內容闡述為實踐和平的四大支柱理念。（Facebook／賴清德）

賴清德對外爭取信任的首要對象無疑也無他，唯美國是從。但身繫「務實台獨工作者」標籤妥妥的他，從來都因獨性堅強的意識形態，予各界更不利兩岸關係的預判，尤其與陳水扁會否將台灣帶向法理台獨相較，匯聚在賴清德主政的想像，更已延伸到他是否會將台灣帶向戰爭的討論。簡言之，賴清德在台灣內部、在中美雙邊，連是否具備「維持現狀」的能力都達不到。

這從賴清德新近的發言便可看出端倪。賴清德近日拋出「走入白宮」的說法，稱「台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成了」，「在蔡英文領導下，台灣與白宮接近了，未來他所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」。事實上，誰都清楚賴清德的「白宮夢」，就現實層面來說，只會是一場白工，但已掩飾不掉其重拾「抗中保台」的大旗磨刀霍霍。《金融時報》直接刊登美方高層看法，示意賴清德應對涉及白宮的說法做出解釋，基本表明了華府對賴清德的疑慮甚深。

1997前時任台灣「國民大會代表」的賴清德，在議場手舉「台灣獨立萬歲」標語，公開宣揚台獨理念。（資料圖片）

原因無他，華府基於自身利益，並不待見缺乏保衛民主、和平、自由核心論述的賴清德與民進黨再次以「抗中保台」為施政主軸，蔡英文版本的「維持現狀」是華府底線，而這一點賴清德唯有口說持續朝蔡英文領導方向持續，並不足以取信華府。至於北京一造更不在話下，蔡英文政權的路線已然造就圍台軍演，又何況是一個懷抱台獨工作志願與「白宮夢」的賴清德？

在「白宮夢」這一局，賴清德露出馬腳，可謂遭華府與北京雙殺，向北京確認了「台獨工作者」身份不渝，也對華府保證了其追隨蔡英文路線不可期待，甚至連「維持現狀」的能力與意願都不具備，將自身與帶來戰爭劃上更顯眼的等號。