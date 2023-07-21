2024台灣大選｜賴清德、柯文哲誰的天花板高？

民眾黨主席柯文哲參選聲勢一路向上，重創國民黨總統候選人侯友宜支持度，也嚴重威脅民進黨候選人、現任台副總統賴清德的領先地位。歷次調查顯示，柯文哲雖在50歲以下選民支持取得全面領先，但上升力道漸露瓶頸，賴清德在40%支持度尋求突破，被動期待在野分裂，而暫時殿後的侯友宜則面臨「非綠聯盟」整合之聲，以及如何避免提前遭到棄保的困境。



儘管距離台灣總統大選還有半年時間，朝野三黨候選人都尚未選定副手競選，但賴清德、柯文哲與侯友宜三人聲勢起伏跌宕，已足夠刷新既有政治觀察預期。綜合多家民調結果，賴清德與柯文哲取得明顯領先地位，呈現賴清德微幅領先，柯文哲緊咬不放局面，兩人支持度穩定在三成以上，侯友宜則明確殿後，短時間攻破三成支持度是當務之急。

在未有副手加乘、重大政策辯論以及弊案醜聞纏身前，朝野三黨候選人排位從先前一般預期的賴侯柯，逕直導向賴柯侯，直接反映台灣內部政治、政黨政治出現了罕見的板塊重組，這內生性結構因素構成了三組陣營各自不同的挑戰。

首先就賴清德而言，鞏固基本盤、期待在野陣營分裂分票，自始至終都是賴陣營打選戰最上層的策略。然而，細數賴清德的聲勢趨勢，雖多數期間暫居第一位置，但賴清德的危機早已顯見，即從過往穩定佔據四成以上支持度，滑落至35%左右微幅震盪。箇中固然有柯文哲強勢分票使然，但這也表明，在鞏固基本盤的首要目標上，賴清德被挖了牆角，歷經月餘依舊補不回的窘迫。

6月17日，賴清德參加台灣花蓮、台東的「信賴台灣之友會」成立大會。（Facebook／賴清德）

其次，賴清德在期待在野陣營分裂分票方面，除了先天性處於被動外，同屬在野陣營的柯文哲與侯友宜出現明顯勢力消長，甚至有提前棄保之聲，乃至「非綠聯盟」整合之議，一個均勻的在野陣營分裂分票的理想局面，已離賴清德陣營所想越來越遠。尤其，賴清德只在50歲以上選民群體取得支持度領先，被挖走的5%或是淺綠或中間選民，一旦「非綠」有所進取下，如何先一步喚回失去的5%，重回40%穩定支持度大關，是賴清德陣營的一道難關。可以說，民進黨政權集全體之力，仍無法挽救賴清德重登40%支持度，整場選戰便註定在被動中度過。

相較被動防守的賴清德，來勢洶洶的柯文哲陣營所遇困境程度相形較輕，攻勢正起的柯文哲現下或為三陣營最有餘裕應處僵局的一方。謂之僵局，並非柯文哲僵局於老二的排位，而在於柯文哲海納了台灣50歲以下各年齡層的主要支持度，使之衝進前二，民調穩掛三成，但這是在柯文哲有效鞏固民眾黨20%-25%鐵票支持，又兼挾10%左右50歲以下選民，尤其年輕選民簇擁的結果。

在主副支持群體基本到位的情況下，柯文哲勇闖前二，並構成對賴清德的威脅。但致勝超越的臨門一腳，柯文哲接下來要用什麼方式，由誰來補？是其是否突破30%支持度僵局的最大關鍵。

5月24日，柯文哲至台南拜會民進黨前總統陳水扁，引發不少討論。（Facebook/陳水扁新勇哥物語）

至於暫時殿後的侯友宜，在個人魅力與國民黨聲勢不振，甚有黨內意見分裂之際，徹底消弭「換侯」聲浪反而是侯陣營的首要當務。作為一名被黨正式提名參選，卻要在代表之後去力保自己的參選資格，此舉無疑重傷侯友宜，且是未戰先傷。

聯合「非綠」在野力量一同應戰民進黨政權，一度是國民黨中央的如意算盤，以百年大黨優勢重演當年吞納宋楚瑜的戲碼，曾經入夢國民黨眾腦海。豈料侯友宜整備不及，柯文哲拔劍而起，爾今台灣輿論調查「非綠」整合，竟是「柯上侯下」局面，之於侯友宜情何以堪？

5月17日新北市長侯友宜接受國民黨徵召，投入2024台灣總統大選。（Facebook／侯友宜）

總的來說，賴清德與柯文哲雖同列領先，時而不分軒輊，但雙方陣營皆面臨開拓新進選票困難的局面，存在各自如何挑戰天花板的難題。尤其賴清德一方的支持度已趨近穩定，趨勢表現不利。而柯文哲尚有的優勢則在於基本盤夠穩、吸收年輕選票游刃有餘，接下來一兩個月「非綠」的在野是否在黨際協調，又或選民自動歸攏下，為柯文哲帶來提振支持度的第三軍，目前看來有可為。反之，「非綠」陣營的選票一旦固化，則將是柯文哲會否陷入僵局的要素。至於侯友宜，眼下必要先在黨內穩住力保、凝聚共識，未來半年才有面對柯文哲，才有挑戰賴清德的機會，否則棄保之聲一旦成為「非綠」共識，那屆時也無關侯友宜的事了。