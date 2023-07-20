賴清德過境美國是中美關係當中的「灰犀牛」嗎？

2023年7月19日，中國駐美國大使謝鋒應邀出席阿斯彭安全論壇，與旗語新聞社（Semafor）創始編輯克萊門斯（Steve Clemons）舉行專場爐邊談話。期間，關於中美關係，謝鋒提到防止「黑天鵝」「灰犀牛」事件對中美關係造成新的干擾和衝擊。

謝鋒稱，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。美方應該將拜登總統不支持「台獨」等承諾落到實處。現在最根本的是堅持一個中國原則，最重要的是恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對「台獨」冒險挑釁。當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的「灰犀牛」。

人們對「黑天鵝」「灰犀牛」等說法並不陌生。一直以來，中國國內對於這兩個概念的提法經常用在金融領域。「既防『黑天鵝』，也防『灰犀牛』是防範經濟金融風險工作的標尺。

後來中國在提到這兩個概念時用來形容防風險，並不單指經濟金融領域。中國國家主席習近平2019年在省部級主要領導幹部堅持底線思維着力防範化解重大風險專題研討班上發表重要講話時說，面對波譎雲詭的國際形勢、複雜敏感的周邊環境、艱鉅繁重的改革發展穩定任務，我們必須始終保持高度警惕，既要高度警惕「黑天鵝」事件，也要防範「灰犀牛」事件。

中美關係：中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅2023年7月13日出席在印尼雅加達舉行的東盟（ASEAN）外長會期間，與美國務卿布林肯（Antony Blinken）在該市一間酒店進行場邊會晤。（Reuters）

這兩個概念用到外交領域尤其是中美關係當中是前不久中央外辦主任王毅會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。7月13日王毅在雅加達應約會見美國國務卿布林肯。王毅表示，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。

「黑天鵝」一般是指那些出乎意料發生的小概率高風險事件，一旦發生影響足以顛覆以往任何經驗，具有不可預測性。而「灰犀牛」比喻大概率且影響巨大的潛在危機，這個危機有發生變化或改變的可能，是可預測的。

謝鋒7月19日在談中美關係和台灣問題時再提到「黑天鵝」「灰犀牛」。這暗示中國處理中美關係有很大的防風險成分。

既然說到要防風險，就要對於什麼是風險有一個大概的判斷。賴清德竄美是正在向人們衝來的「灰犀牛」事件嗎？

賴清德出席公開活動時指，將竭盡所能維持台海和平現狀。《華爾街日報》7月4日刊登民進黨主席暨總統參選人賴清德專文，文章以《我保衛台海和平的計畫》為題，內容闡述為實踐和平的四大支柱理念。（Facebook／賴清德）

台灣當局副總統、民進黨總統參選人賴清德計劃8月參加巴拉圭新總統培尼亞（Santiago Pena）就職儀式時將過境美國訪問。中國外交部對此表達強烈不滿，已就此向美國提出交涉。從外交部的反應到謝鋒的表態看，此事對中國而言是不可接受的。但從美國的表態看，賴清德過境美國不是重大事態。

美國國務卿布林肯7月17日在國務院一場記者會上被問到賴清德過境美國一事，他說台灣副總統賴清德前往巴拉圭的往返行程中將過境美國，這是例行做法。

據悉，過去台灣副總統過境美國已經辦理過10次，這次已經是第11次過境美國。據不少媒體報道，賴清德此次過境美國會受到冷遇，美方無任何官員與賴會面計劃。

賴清德過境美國是可以預測的影響台海局勢的事件，但此事是影響巨大的潛在危機嗎？從目前的狀況看，賴清德過境美國一事和人們以往熟知的灰犀牛事件比如美國次貸危機、歐洲債務危機等並不在一個量級。

謝鋒的警告，是中國處理賴清德一事的方式，意在倒逼美國不得超過以往規格接待賴清德？還是中國預測賴清德的行程具有極大的不確定性，極有可能製造台海大危機？