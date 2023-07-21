台女連偷日本無人店3次　橫掃餃子卻只付少量錢　台網民大呼丟臉

近年採取自助結帳模式無人商店越來越多，也引來不法分子的注意。近日，一名25歲、住在日本的台灣女子，涉嫌多次偷竊日本千葉縣一家無人店的餃子，結果被曝光，令許多台灣網民直呼丟臉。



據日媒報道，該台女月初到千葉一間無人餃子店購物時，將冰箱內一盒盒冷凍餃子拿出，總共40顆餃子被橫掃，價值約4000日圓（約220港元）。但是，女子卻沒付足夠的錢便走出店門。

店家表示，他們數次打烊結算金額時，發現售出的數量和實際收入不符，於是調閱閉路電視片段，進而揭發事件。店家還發現，女子疑似是名慣犯，之前疑似也用過相同手法偷餃子，她第一次偷竊後，付了250日圓（約13.7港元），第二次只付200日圓（約11港元），第三次甚至只付了8日圓（約0.4港元）。對於事件，老闆娘坦言非常震撼，也感到非常受傷。

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隨後，警方循線找到該名台灣女子，不過該名女子被逮捕後極力否認有偷竊行為，還反稱「我又不是沒付錢」，不斷辯稱自己只是不小心算錯了錢、付的不夠等。目前，警方仍依竊盜罪嫌偵辦中。

事件亦在台日兩地引起熱議，有日本網民表示自己對台灣印象很好，所以看到這新聞更不能接受；台灣網民則紛紛直呼丟臉，表示希望日本警方嚴懲，「真的讓世界看見台灣」、「這個（丟臉）台灣真的第一名！」、「4000日幣又沒多少，何苦」、「最近台灣旅客的素質真的越來越低」、「不要以為無人商店就可以為非作歹，人家日本人很討厭偷竊行為的」。