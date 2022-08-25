95後女子投資百萬種南瓜　遭長者組團偷竊被發現更以死相逼

湖北95後女子投資百萬種植了過千畝南瓜，不料卻遭到附近長者「組團」偷竊，這些長者被發現後非但沒有悔意，甚至還倚老賣老當場裝病。目前，當地有關部門已介入調查。



95後女子余女士在武漢市新洲區承包了一片瓜田，種植了過千畝南瓜，但未等到南瓜上市就被當地長者頻繁偷竊，無奈之下余女士只好拍片記錄事件並在網絡曝光。

余女士拍攝的影片顯示，偷瓜的長者們「作案」工具相當齊全，包括三輪車、電單車、小拖車、編織袋等，但余女士當場發現並與他們理論時，卻反遭長者道德綁架，稱自己患有高血壓、癌症或心臟病甚至還以死相逼，「死在你面前賠不起」。

勸阻無效後余女士聯絡當地有關部門，惟在村委會與長者協商期間，他們仍不知收斂，余女士的瓜田甚至因此遭到破壞，被砍爛的南瓜散落一地。對於相關情況，有網民建議安裝閉路電視、開網絡直播抓偷竊者，但在余女士看來都因種植面積過大而無法實施，「今年旱災又減產，已經沒有資金去投入了」。

對於事件，熊店村村書記回應表示，已提醒承包商樹立警示牌，「如果瓜再被偷可報案報警，村民偷南瓜是不對的」；潘塘派出所工作人員亦表示，「這件事我們和政府部門都正在依法處理中」。

那麼，倚老賣老就能成為偷瓜長者的「免罪金牌」？有內地律師表示，《中華人民共和國治安管理處罰法》（2012年修正本）中第二十一條，若違反治安管理行為人年齡達七十周歲以上，依照該法應當給予行政拘留處罰的，不執行行政拘留處罰。

但若盜竊價值2000元人民幣以上或者二年內盜竊三次以上的，應當認定為「多次盜竊」，多次盜竊不論總金額，根據《刑法》第二百六十四條的規定，一樣可以構成盜竊罪，追究刑事責任。當然在判決時因為年齡原因，特別是75周歲以上的，根據《刑法》第十七條之一：「已滿七十五周歲的人故意犯罪的，可以從輕或者減輕處罰；過失犯罪的，應當從輕或者減輕處罰。」

上述律師又指，對於高齡老人犯罪，很有可能不予起訴或者判處緩刑，但是會留有案底，影響其兒子、孫子參軍、參公。