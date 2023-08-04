前日相麻生太郎7日抵台會蔡英文　創自民黨現職50年訪台最高層級

台灣外交部證實，前日本首相、自民黨副黨魁麻生太郎8月7日至9日將訪台，麻生在台期間除參加「凱達格蘭論壇」擔任專題演講貴賓，也將會見蔡英文、賴清德、台北市長蔣萬安等朝野政要，並前往弔唁李登輝。由於麻生目前在執政的自民黨內地位僅次於現任首相岸田文雄，因此也將創下日本自1972年與台灣斷交後，訪台自民黨成員當中的最高層級幹部紀錄。



據了解，麻生太郎此次是受到台灣邀請而促成的訪台行程，屆時自民黨內麻生派的眾議員鈴木馨祐與中西健治也將同行。這將是麻生太郎自2011年來台後，睽違12年再度訪台。

2021年7月5日，日本副相麻生太郎表示，中國如果武力犯台，日本依「安全保障相關法規」，有可能行使受限的集體自衛權，美日一起協防台灣。（VCG）（資料圖片）

台灣外交部表示，麻生太郎預計8日會與蔡英文會面，並和已獲民進黨提名參選2024年總統大選的副總統賴清德進行單獨會談。此外，麻生在台期間也預定以經濟安全保障情勢為主題發表演說，並拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安等朝野政要；訪團成員也將前往五指山台軍公墓弔唁李登輝。

儘管安倍晉三、森喜朗、野田佳彥等多位日本前首相都曾經出訪過台灣，但是身為執政黨自民黨副黨魁的麻生太郎，目前黨內地位僅次於岸田文雄，為第二號人物，因此麻生此行也將是自民黨自日本與台灣斷交後，創最高層級的現任幹部到訪台灣。

有鑑於全球半導體晶片荒，台灣又是日本的一大供應源，因此台媒也多有預測，除了外交層面，麻生此次訪台應會著重台日經濟外交，強化日台雙邊經濟關係。