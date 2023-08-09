台航特部中校涉洩密予大陸遭羈押禁見　軍方今指另1少校疑涉案

台灣陸軍航特部601旅謝姓中校涉嫌外洩國防秘密給中國大陸指定的中間人，近日遭到聲押禁見。台國防部周三（9日）表示，擴大清查後，發現何姓少校疑涉案，目前全案進入司法程序，將配合檢調偵辦並進行有效損害管控，針對涉嫌對象全面調查。



早前，檢調獲報指，駐防桃園龍潭的謝姓中校涉嫌洩漏國防秘密給疑似中國大陸等境外勢力單位，並疑似在台接觸現役、退役軍人來發展組織，疑似將相關情報交由境外勢力指定的中間人謝男。

台灣高等檢察署7月31日指揮法務部調查局桃園市調查處等單位，執行搜索航特部601旅等地，並約談謝姓中校、謝男等人到案說明。檢方複訊後，依涉犯刑法外患罪之洩漏或交付國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品罪，以及洩漏或交付國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品於外國或其派遣之人罪，向台灣高等法院聲請羈押禁見謝姓中校、謝男並獲准。

本案包含退役軍人在內等4人，也以被告身分被約談。周三，台國防部發布新聞稿指出，擴大清查後發現何姓少校疑涉案；目前全案已進入司法程序，當局將持續配合檢調偵辦，秉持勿枉勿縱及有效損害管控原則，針對涉嫌對象全面調查，確維軍方整體安全與人員純淨。