曾參與導彈研發　元智大學兩教授大陸兼職遭疑洩密　台官方促嚴查

台灣元智大學2名曾任副校長並參與導彈、半導體研發的教授，近日被揭赴中國大陸兼職，令外界憂慮洩漏機密。中科院周三（27日）發聲明指出，二人已離開中科院30年，應無洩密問題。台教育部長潘文忠周四（28日）則表示，將要求校方嚴格深入查處，有相關處置後將對外說明。



涉事的為一名林姓教授及一名李姓講座教授，報道指，二人皆曾任元智大學副校長，其中，林姓教授1986年進入中科院服國防役，從事雄二導彈系統研發，並執行科技部及國防部多個大型計劃。2013年起，他在廈門大學擔任講座教授，2015年又獲聘廈門理工學院客座教授，為師生做學術報告，內容涉及國防科技的飛行器自動降落系統與導彈攔截。

而李姓教授自1982年在中科院任副研究員，其在GaN半導體領域國際成果矚目，去年還獲頒中國電機工程學會「電機工程獎章—學術研究類」。2016年4月，他受邀擔任西安電子科技大學講座教授，前身為中國人民解放軍軍事電信工程學院的該校，與專門研究導彈的哈爾濱工程學院皆屬國防工業重點軍校。

二人皆曾任元智大學副校長。（聯合報）

周三，中科院發聲明指出，林姓教授及李姓教授分別在1986年至1993年、1976年至1989年任職於中科院，二人已離院約30年，中科院對離退人員都依規定要求嚴格遵守保密義務及完成切結。中科院並表示，經清查，二人雖曾在離職後參與中科院相關學術合作計劃，惟均未涉及國防機密。

潘文忠周四表示，教育部此前就收到檢舉，並請元智大學回應，但大陸資訊不透明且採取阻擋措施，直到近日又發現新事證，遂請校方二度進行調查。他強調，將要求元智大學對此個案嚴格深入查處，若有進一步結果，會有相關處置並對外說明；又指涉及機敏性的專案研究，當局定會要求簽保密切結，其在兩岸人民關係條例、大學校院教師兼職處理原則中亦有明確規範，相關人員簽結後皆須遵守。

行政院發言人羅秉成則稱，台灣面對境外敵對勢力滲透，擔憂很多重要技術研發被竊取或遭洩密，對經濟、科技發展都會有很重大危害，是次個案雖已離職，但仍有保密義務，目前須先釐清事實才能在法律上作認定。