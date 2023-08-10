遊台注意｜死亡率達99%　30多歲女疑戲水染食腦變形蟲　發病7天亡

台灣時隔12年再次發生感染「福氏內格里阿米巴原蟲」（俗稱「食腦變形蟲」）導致腦膜腦炎的死亡個案。新北一名30多歲女子近日兩度前往一家室內親水設施遊玩，7月26日出現頭痛等症狀，6天後死亡。台灣衛生福利部疾病管制署示警稱，該疾病潛伏期約1-7天，發病後死亡率約99%。



台灣時隔12年再次發生福氏「內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例。（美國疾病管制與預防中心）

綜合台媒中央社、《聯合報》等報道指，台灣疾管署指，該死亡個案近期無外地旅遊史，7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐等症狀就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

經實驗室檢驗死者檢體，確認為俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）感染所導致的腦膜腦炎。

新北市衛生局表示，已前往該家室內親水設施採樣帶回檢驗，同時要求業者預防性停業及進行消毒。

發病後死亡率達99%

疾管署表示，這宗病例為台灣第2宗確診病例；上一宗確診病例為2011年，該個案因接觸溫泉水感染死亡。

疾管署指，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於攝氏46度溫熱環境中，在更高溫度下也可短暫存活；溫暖淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。該疾病潛伏期約1到7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉時，應避免水進入鼻腔或將頭部浸泡水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應盡速就醫，並告知醫護人員接觸史。

專家：不要去沒有消毒的水域玩

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，戲水水域可能會有內格里阿米巴這種單細胞阿米巴原蟲，若是從鼻子吸入引起腦膜腦炎，目前沒有適當的治療方法，死亡率相當高、高達99%。李秉穎呼籲盡量不要去沒有消毒的水域玩，而海水較不會出現這種狀況。