江西少女誤診患愛滋病　吃足1年藥每天像醉酒　飽受欺凌退學

江西吉安市一名大二女生去年被確診罹患愛滋病，慘遭校園欺凌退學後，今年竟被揭發是誤診。女孩父親控訴，女兒小美（化名）「被確診」患愛滋病，吃藥1年多得知是誤診，現在家屬要求追責。市疾控中心檢驗科負責人回應，當時小美已經懷孕，但未告知處孕期，才出現這種假陽性的狀況，影響了檢驗結果。



據《七環視頻》報道，江西吉安陳姓父親爆料稱，女兒小美去年因為身體不適，前往醫院檢查。隨後醫院表示，疑似有愛滋病。於是，小美到達吉安市疾控中心，結果「被確診」為愛滋病。

父親表示，自從「被確診」後，小美的生活發生了很大變化，在家裏天天哭，晚上經常做噩夢，還因此胖了十幾斤，「除此之外，小美吃過治療愛滋病的藥物後，就像喝了一瓶高度白酒一樣，暈頭轉向的」。

慘遭欺凌逼退學 在家以淚洗臉 最終竟發現是誤診（點圖了解更多）：

+ 8

今年6月份，因為一次偶然的機會，小美前往南昌大學第一附屬醫院，進行人體免疫缺陷病毒抗原抗體測定。檢測結果竟表示，她並沒有患愛滋病。

父親立即前往吉安市疾控中心進行質詢，結果確認女兒確實沒有患愛滋病。他怒斥：「人家這麼年輕的孩子，疾控中心搞出這樣的病，人家天天在家裏哭，在學校也受人排擠，後來逼著她退學，現在疾控中心說他們搞錯了，還說反正你去走司法程序。」

吉安市疾控中心檢驗科負責人回應，當時小美未告知處孕期影響檢驗，也可能和試劑有關：「第一個她當時是特殊時期，懷孕期就是會出現這種假陽性，當時送檢沒有說她懷孕的情況，後面才了解到。」

目前，法院已立案處理該起糾紛。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】