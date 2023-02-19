浙江金華武義縣連續報告多宗鸚鵡熱病例　患者經治療均已痊癒

浙江金華武義疾控中心通報，今年2月以來，武義縣連續報告多宗鸚鵡熱病例，患者經治療後均已痊癒。



疫情發生後，武義縣疾控中心立即開展個案信息詢問、流行病學調查、環境標本檢測等應急處置工作。

武義縣疾控中心作為鸚鵡熱日常監測單位，定期開展鸚鵡熱嗜衣原體動物宿主感染狀況，以及其在外環境中的分布與變化情況，在採集的各類標本中有檢測到鸚鵡熱嗜衣原體。

鸚鵡熱是由鸚鵡熱衣原體所引起，是人類、鳥類及一些哺乳動物均易感的自然疫源性衣原體病，由排出衣原體的鳥類及其污染物引起人類感染，是典型的動物源性傳染病。由於最初多是玩賞鸚鵡者感染，故命名為鸚鵡熱。

鸚鵡熱衣原體侵入人體後，潛伏期一般為7-15天，短則3天，最長可達45天。

感染鸚鵡熱後，患者會有多種臨床表現，例如體溫會在3至4天或更長時間內逐漸升高，但多為急性起病，高熱、寒戰，伴相對緩脈；有全身不適，疲憊無力，食慾缺乏。

常見的症狀包括劇烈頭痛、全身肌肉疼痛，四肢和軀幹肌肉痛導致患者不能站立，背部和頸部肌肉的痙攣和僵直可誤診為腦膜炎。

部分病例有鼻出血或斑疹，約一周出現咳嗽，咳黏液或血性痰。病情嚴重者會有呼吸困難、發紺、煩躁、譫妄、木僵、昏迷等。另外，部分病例有噁心、嘔吐、腹瀉等消化道症狀。恢復期可發生血栓性靜脈炎，有時發生晚期併發症肺梗死，導致患者死亡。

此外，還可能發生心內膜炎、心肌炎、心包炎、黃疸型肝炎、化膿性中耳炎、急性支氣管炎等併發症，但均不多見。輕者體徵很少，僅咽充血及肺部局限性細小濕囉音，重者可有肺實變體徵，肝、脾和淺表淋巴結可腫大。

武義縣疾控中心提醒，要預防感染鸚鵡熱，民眾切勿與病鳥接觸，進口的鳥類應檢疫；治療時可用四環素族、氯黴素、紅黴素等抗生素。