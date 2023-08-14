台媒：美軍在台成立近兩百人聯合訓練小組　統合售台武器換裝訓練

台媒《聯合報》14日（周一）報道指，美國向台灣提供價值3.45億美元的軍事援助後，也在台灣成立了近兩百人的聯合訓練小組，全面統合台灣三軍向美採購新型武器的換裝訓練。



報道指，因應美國軍援與對美採購武器項目，美軍月前已在台灣正式成立「聯合訓練小組」（Joint Training Team），納入美國印太司令部業管權責，目的在強化台灣三軍聯合作戰能力。原有台灣各軍種自行推動的專案，包括台灣三軍「陸威」、「藍天」、「碧海」、「憲威」各自推動的台美軍事訓練合作，將全面納由「聯合訓練小組」節制，其中包含年度部隊赴美協訓案等。

台灣國防部回應稱，援助內容因涉及台美默契，不予評論；而台軍均與友盟國家維持常態訓練交流，以汲取實戰經驗，提升整體戰力，相關作法無重大改變。

報道又指，因應台灣對美軍購四架MQ-9B海上衛士無人機案，相關台灣空軍軍官赴美接受換裝訓練。

旅美台海安全研究中心主任梅復興曾評論美軍在台成立的「聯合訓練小組」功能如同美協防台灣時代的「美軍顧問團」。但台軍方表示，當年的美軍顧問團除訓練顧問外，還有實質軍援台灣的業務，「聯合訓練小組」則僅訓練業務。據了解，這個訓練單位近兩百人，這也是美國在台協會台北辦事處希望擴建大樓的原因之一。