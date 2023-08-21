外交部：賴清德散佈「台獨」謬論　倚美謀獨絕不可能得逞

針對台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德接受彭博社專訪的相關言論，外交部發言人汪文斌今日（21日）在例行記者會上表示，賴清德以接受所謂專訪，借「過境」竄美之機，散佈「台獨」謬論，再次暴露其為謀取私利，不惜出賣民族利益，恬不知恥、倚美謀獨的本來面目，再次證明他是一個冥頑不化，徹頭徹尾的「台獨」分裂分子和「麻煩製造者」。



汪文斌稱，賴清德在專訪當中妄言，台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立，叫囂台灣不是中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬，這是赤裸裸的謊言和挑釁。不久前，賴清德甚至公開宣稱要實現台灣領導人走入白宮的終極目標，這充分暴露了作為「台獨」分裂分子的極端危險性。

汪文斌指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，雖然海峽兩岸尚未統一，但台灣是中國領土一部分的地位從未改變，也不允許改變。

他表示，中國擁有對台灣主權從未改變，也不可能改變。目前全世界有包括美國在內的182個國家，在一個中國原則的基礎上與中國建立了外交關係，美國政府也多次重申不支持「台獨」，何來台灣主權之說？台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家。

賴清德（中）8月16日下午過境美國舊金山，美國在台協會主席羅森柏格（右）、駐美代表蕭美琴（左）登機相迎。

汪文斌稱，賴清德聲稱希望民主國家支持台灣參與國際事務，讓台灣更好的為國際社會作出貢獻。這是藉台灣所謂國際參與問題搞政治操弄的慣用伎倆。台灣作為中國的一部分，沒有任何根據理由或權利參加只有主權國家才能參加的國際組織。

中國政府在堅持一個中國原則的前提下，曾對台灣地區參與世衛大會、國際民航組織大會等作出妥善安排。民進黨當局頑固推行「台獨」分裂，拒不接受九二共識，致使台灣參與世衛大會等國際活動的政治基礎不復存在，有關安排難以為繼。

民進黨當局反覆操弄衛生防疫、航空安全等問題，根本不是為台灣民眾福祉著想，而是企圖拓展國際空間，謀求外交突破。何談為國際社會做貢獻？在今年世衛大會期間，近140個國家公開支持中方立場，涉台提案再次被拒絕，這再次證明一個中國原則是人心所向，大勢所趨。

汪文斌指出，民進黨企圖以悲情博同情，以民主掩護其「台獨」分裂行徑，只能是一廂情願，難逃失敗下場。賴清德沿用民進黨通過煽動對立、操控選舉的一貫套路，大肆攻擊抹黑大陸威脅，借「民主」旗號製造國際支持假象，拉攏有關國家為其「台獨」主張背書。

賴清德聲稱台灣將與國際社會密切合作、深化民主，美國會繼續支持台，實質是欺騙國際社會，為其選舉造勢，攀附外部勢力為其「謀獨」撐腰，是賴清德抱美「大腿」，倚美謀獨的又一表演，再次凸顯其務實「台獨」工作者的本性，賴謀求以務實為掩護，用民主做包裝，借和平來粉飾，企圖洗脫各方對其「台獨」底色的高度疑慮，卻難掩其包藏的「台獨」分裂禍心，只會給台海和平穩定帶來巨大危害，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

汪文斌強調，「台獨」是絕路，「台獨」分子倚美謀「獨」，絕不可能得逞。中方將同國際社會一道，堅定維護一個中國原則，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力對其縱容支持，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是改變不了的歷史大勢，中國必須統一也必然統一。