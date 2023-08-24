今年第九號颱風「蘇拉」生成　三種路徑曝光　海上將雙颱共舞？

根據日本氣象廳資料顯示，「熱帶低壓TD10」已增強為今年第九號颱風蘇拉，未來將先在台灣東南方海域打轉並滯留，周末有機會增強為中度颱風。而另一個熱帶低壓TD11也可能在25日下半天到明日（26日）上半天升格成颱風「丹瑞」。



台灣中央氣象局此前預測，TD10未來若增強為颱風，預測未來24小時內會先往北移，且有機會增強成中度颱風。對於TD10的發展，台灣氣象專家彭啟明示警，如果生成颱風，因為距離台灣很近，發布警報的速度會很快。預計台灣下周二、三將受其影響。



最快明天海上會出現兩個颱風。（台灣中央氣象局）

對於蘇拉的路徑，台灣氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文預測TD10的3種可能路徑，並分析侵台機率約35％。

台灣中央氣象局說，輕度颱風蘇拉下午2時的中心位置在菲律賓東方海面，以每小時4公里速度，向北北西進行。中央氣象局預報員劉沛滕說，目前在台灣東南側是相對大的低壓帶，會影響當中熱帶性系統移動的方向。未來會稍稍往南移動，打轉並且有增強的趨勢，要留意下周一動態可能比較不確定。

對於蘇拉的路徑，台灣氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文預測TD10的3種可能路徑，並分析侵台機率約35％。（台灣颱風論壇）

台灣氣象局預報員廖經翔表示，蘇拉目前七級暴風圈半徑較小，約80-100公里，未來24小時內將往北移，接著周五到周末會往南掉，並在菲律賓東方海面打轉，且有機會增強成中度颱風。

廖經翔預測，颱風在下周一有機會被太平洋高壓帶往西或西北邊移動，並慢慢靠近台灣，至於確切移動角度，則要看高壓強度與位置而定。周二、三開始受到颱風影響，東半部及恆春半島雨勢增加，若颱風更近一點，連西半部都會有雨。

熱帶低壓TD11最快明（25日）下半天到周六上半天也會增強為第十號颱風「丹瑞」，未來逐漸往日本南方海域移動，對台灣沒有影響。