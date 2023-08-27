台駐日代表稱｢微量放射性元素對身體有益｣　國民黨立委：厚顏無恥

日本將福島核廢水排放入海，引發多地不滿。值此之際，台灣駐日代表謝長廷26日在Facebook發文表示，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，「其實微量的放射性元素反而對身體有益」，引發爭議。



台灣駐日代表謝長廷。（《聯合報》）

謝長廷發文稱，他26日到日本仙北市出差，認為在311地震後，世人對放射性的議題有些敏感。謝長廷稱，「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益」。

他也提到，有人因此建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，自己27日將到玉川溫泉參訪相關設施。

謝長廷的這番言論引起各方議論，國民黨立委賴士葆批評，把吃毒說成吃補，全然沒有人民的健康福祉把關，「蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官」。

日本福島核廢水自2023年8月24日中午起開始排海（Reuters）

「沒有隻字涉及核處理水」

對此，謝長廷27日再發文回應稱，他談的是北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。

謝長廷表示，福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國大陸因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議，很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求我們要跟著中國大陸抵制抗議，並不意外。

謝長廷又說，他之前談的是北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。他說，幾十年前美國有學者曾經研究太空人在放射性較高的地方生活對其健康的影響，經過十多年研究得出結論，就是低度放射線反而對健康有益，後來不少研究報告肯定其說法。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施