郭台銘豪言：GDP成長率翻倍　超越新加坡成亞洲首富｜台灣大選

鴻海創辦人郭台銘今日（28日）上午正式向外界宣布，將進行連署，獨立參選台灣總統。郭台銘表示，面對台海與中美關係的兵凶戰危，台灣絕對不能成為烏克蘭，他絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭；他會讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。



郭台銘批評，這七年多來看著台灣的政經局勢，不管是經濟、國防、外交，逐漸從過往的興盛，逐漸走到懸崖邊上，若不懸崖勒馬，將墜入無法回頭的深淵裏。民進黨把台灣帶向戰爭的危險，無法解決台灣產業發展與人民生活的困境，甚至還掌控媒體，以網軍治台，如此傲慢跋扈，人民已容無可忍。

「在野不整合，便宜賴清德」

郭台銘高喊，這次選舉一定要下架貪腐無能的民進黨，方能讓台灣的未來重新回到正軌。自己參選就是要推進在野整合，「因為在野不整合，便宜賴清德」。他要代表主流民意，予以整合藍白兩黨。因為民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利。

郭台銘稱，期許自己能成為團結的最大公約數，他也將繼續邀請在野陣營其他兩位候選人進行溝通。

「20年內超越新加坡」

郭台銘說，他懂財經，並擁有經營能力，他保證有能力讓台灣從明年起會計年度的經濟成長率超過一倍。給他四年的時間，他會發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。給他四年的時間，他會建構完整的興利除弊制度，打造最廉能的政府。

郭台銘又稱，他在產業圈具有將近五十年的歷練，深知台灣各項產業的優勢，也充分理解產業圈的應興之處，以及亟需升級的種種細節。他具有豐沛的國際視野，深知在AI人工智能的新時代，台灣該如何轉型成全世界皆倚重的關鍵角色。這是台灣未來總統迫切需要的領導力，「企業家治國的時代來臨了」。