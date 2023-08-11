2024台灣大選︱郭台銘指還需多了解台灣問題　柯文哲：必參選到底

台灣明年1月舉行大選，鴻海創辦人郭台銘是否參選總統引發關注。他周五（11日）仍未就相關決定鬆口，並指自己還需多了解台灣問題。另一方面，外界關注是否會形成「藍白合」或「郭柯合」，對此台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲表示，他一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底。



對於是否獨立參選總統或何時宣布決定，郭台銘表示，大家不要一直問他同樣的問題，他準備好了就會跟大家宣布。他又指，台灣的問題很多，自認還看不夠，因此要讓他好好看一看，讓團隊整理一些東西。

他又指，大家都在問他是否參選，他則是要問自己，參選是否代表主流民意，能否改變台灣，把台灣從戰爭邊緣拉回來，從亞洲彈藥庫變成世界的科技島。而他到美國也是談這些，8月23日也有下一步的和平倡議，因沒有和平，台灣的經濟不會好。他強調，自己一定會在適當時機說明，又稱台灣人民需要改變，改變帶給人民希望。

另一方面，柯文哲表示，自己最近沒有跟郭台銘聯絡，自己也可以再清楚的向全台灣民眾講，既然民眾黨已經走完程序，那他一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底，這是一個政治上的宣示。對於外界談論的「藍白合」或「郭柯合」等，他表示，最大的問題就是講到最後好像是權力分配，從來沒有涉及價值、理念；又指政治固然有世俗的一面，但是也還是有理想的一面，要把理想擺在最前面，現在不但要「苦民所苦」，更要「解民所苦」。