郭台銘七夕貼親密照、2000字情書憶亡妻　作家：現任妻子情何以堪

昨（22）日是七夕情人節，不少人把握當天結婚或對情人示愛。



鴻海創辦人郭台銘則是發過去的親密照，悼念已逝的情人、第一任妻子林淑如，不僅回想過往甜蜜回憶，更激喊：「首富有甚麼用？錢再多有甚麼用？……我錢都不要了，我只要換回我太太的生命！」

不過台灣作家「凱薩琳・孔」看完卻傻眼，直呼：「現任的妻子情何以堪？」

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郭台銘昨以「我逝去的情人，林淑如」為題在Facebook上發文，稱這些日子以來一直持續在撰寫自己的回憶錄，而七夕情人節，現任妻子曾馨瑩和他一起挑選出回憶錄草稿裏的幾個段落，貼出來和大家分享，這是他對先妻林淑如的懷念與追憶。

郭台銘發出一張過去從背後環抱林淑如的親密照，在文中細數林淑如生前最後的那段日子，一直努力尋找每種可能的治療方法，一面很努力地跟時間賽跑，努力想把握住每一個她還可以開心正常過生活的時光。

他說最後那半年只要一有空，就會載著林淑如到處去以前玩過或還沒玩過的地方，對全家人來說是很快樂的時光。

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細數過去甜蜜種種，以及林淑如搶救到過世的歷程，郭台銘淚憶：「淑如過世後沒有多久，富比世發布我是台灣首富，我整整三天沒有睡覺，無法成眠。首富有甚麼用？錢再多有甚麼用？我真的跟自己發誓說，我錢都不要了，我只要換回我太太的生命，但換不回來啊。就從那個時候我已經把錢財看淡了，因為生命無常。」

後來弟弟也因為血癌過世，自此，為癌症的醫療研發致力，成為他餘生最重要的志業。

對此，作家「凱薩琳・孔」今（23）日在Facebook轉發了這篇郭董七夕緬懷先妻的文章，寫下：「Terry好勇敢，情人節緬懷逝去的妻子，現任的妻子情何以堪？」接著說：「Terry之所以敢這樣，是因為他是Terry。我才不相信其他男人有這個膽。」

編按：郭台銘妻子曾馨瑩其後回應爭議稱，郭台銘在七夕發文悼念亡妻林淑如，是她和郭一起挑選的回憶錄內容。言下之意，曾馨瑩似乎並不介意郭台銘此舉。



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