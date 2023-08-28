郭台銘參選台總統　國民黨稱｢極度遺憾｣：郭是關公信徒應遵守承諾

鴻海創辦人郭台銘今日（28日）上午正式向外界宣布，將進行連署，獨立參選台灣總統。國民黨表示極度遺憾，仍盼郭台銘信守當初「會盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，共同歸隊支持國民黨總統參選人侯友宜。



國民黨又強調，郭台銘是關公的信徒，應遵守自己提過的承諾。



郭台銘早前參加國民黨總統初選，但未獲提名，國民黨最終徵召新北市市長侯友宜參選。

國民黨表示，郭台銘在5月17日徵召結果公布時，曾在Facebook發布貼文，強調「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」、「昨日晚間面賀侯市長被徵召時，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的『和平』、『繁榮』、『清廉』的主要政見，期望能持續推動」，可見郭台銘已明確承諾要支持侯友宜勝選，更將其重要政見託付給侯友宜促其認真實現，不管現在提出任何理由，都不應推翻其三番五次且白紙黑字承諾、違逆捍衛台灣的共同理念。

國民黨又強調，郭台銘是關公的信徒，關公具忠義精神，忠於國家、義薄雲天、重誠信重然諾。為了讓台灣人民免受戰爭荼毒，為了讓台灣免於向下沉淪，只有非綠陣營團結在一起才是真正忠於台灣，只有遵守自己提過的承諾才是真正一言九鼎，相信作為關公信徒的郭台銘不會不了解。

國民黨表示，對於郭台銘的心意及其團隊的動向與想法都有清楚掌握，相信郭台銘最後仍然會歸隊與下架民進黨的主流民意團結在一起，支持國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德。

國民黨又指出，郭台銘正式宣布獨立參選、參與連署後，黨參選人若為其公開站台及有其他公開助選行為，將違反黨員行為規範。國民黨強調，黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題，將由權責單位嚴肅處理。