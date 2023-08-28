郭台銘身家近600億多次登首富　將成台灣史上最有錢總統參選人

鴻海創辦人郭台銘今日（28日）上午正式向外界宣布，將進行連署，獨立參選台灣總統，消息引發兩岸三地關注。據《福布斯》雜誌，72歲的郭台銘資產超過74億美元（約580億港幣），在全台排名第6。台媒指，若郭台銘正式領表參選，將成為台灣史上最有錢的總統參選人。



根據資料，郭台銘祖籍山西晉城，1974年在台灣以新台幣10萬元創建鴻海公司。起初鴻海加工生産塑料成品，至1982年鴻海精密成立，開始進入計算機産業。與蘋果公司的合作為鴻海帶來鉅大收獲。1999年，鴻海開始為蘋果生産Mac框架。至2001年，受益於蘋果iPod的成功，鴻海的營業額超越台積電，成為台灣最大的民營企業。

郭台銘2016年獲《福布斯》（Forbes）評選為全球30位改變世界的人物之一，2017年獲《哈佛商業評論》評為全球百大行政總裁第29名。

郭台銘曾在大陸認領大熊貓。（網絡資料圖）

據《福布斯》雜誌指，郭台銘分別在2005年、2010年、2017年、2018年、2019年和2021年登上台灣首富；去年郭台銘雖跌到第6名，但超越74億美元（約580億港幣）的資產仍是一般總統候選人難以追上的。

而根據「彭博億萬富豪指數」最新統計，郭台銘目前身價近70億美元，在全球500大富豪中排第333名，台灣富豪排名第4，排在廣達創辦人林百里、鞋王張聰淵、長春石化林書鴻等人之後。

郭台銘在今年七夕貼親密照、2000字情書思憶亡妻林淑如。（郭台銘Facebook）

兩次參加國民黨總統初選落敗

郭台銘早前參加國民黨總統初選，但未獲提名，國民黨最終徵召新北市市長侯友宜參選，如今宣布獨立參選。

其實在上屆台灣總統選舉，郭台銘在2019年也曾參加國民黨總統初選，最終輸給時任高雄市長韓國瑜，其後更退出國民黨。

在新冠疫情期間，台灣一度出現疫苗荒，郭台銘牽頭慈善組織共同捐出逾1500萬劑BioNTech（復必泰）疫苗。但郭台銘本年5月時稱，蔡英文當時曾派代表要求他不能買疫苗，爆發爭端。