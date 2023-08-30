颱風蘇拉遇年度大潮　台灣籲沿海低窪區防海水倒灌

颱風蘇拉靠近台灣，台灣氣象局昨日（29日）深夜表示，蘇拉再度增強為強烈颱風，東南部及恆春半島昨晚起要留意雨勢，今日（30日）起到後天清晨，花東降雨會愈來愈多。氣象局仍預計，蘇拉會在今、明日最接近台灣。另台灣中央災害應變中心昨晚表示，今天中元節為年度大潮，沿海低窪地區需留意海水倒灌。



中央氣象局表示，颱風蘇拉今晨1時的中心位置在北緯19.8度，東經122.1度，即在鵝鑾鼻的南南東方約270公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西行進，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

中央氣象局早前預測，蘇拉暴風圈或於今天上午11時進入台灣陸地，預計8月31日上午6時脫離台灣陸地，預計9月1日上午7時解除颱風警報。

台灣中央氣象局預測蘇拉路徑。（台灣中央氣象Facebook）

台灣中央災害應變中心昨晚表示，今天中元節為年度大潮，沿海低窪地區需留意海水倒灌，屏東縣已發布漁船上岸避風命令。氣象局預測，今天蘭嶼、綠島及恆春半島恐有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖可望有8至9級強陣風。 台灣交通部指出，今天海運預計有9個航線、48航次停航。

內地中央氣象台預測，蘇拉將於31日早上移入南海東北部海面，逐漸向廣東東部到福建南部一帶沿海靠近，有可能在9月1日夜間到2日上午登陸，屆時颱風中心附近風力可達13至14級；但也有可能在廣東東部附近海面向西南西方向移動。當局預測，受蘇拉颱風影響，8月29日夜間至9月2日，福建、浙江、廣東、江西南部等地有豪雨。