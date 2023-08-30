解放軍3架次軍機越中線　BZK-005無人機｢順時針繞台一圈｣引關注

據台灣中央社報道，台防務部門29日稱，根據自28日上午6時起至29日上午6時的統計，偵查到解放軍軍機11架次、軍艦10艘次，持續在台海周邊活動。其中一架次「BZK-005」無人機繼27日被偵查發現後，再被「偵獲」。



台灣「國防部」示意圖。

據台空軍公布「台海周邊空域活動示意圖」，11架次解放軍軍機中，有3架次越過海峽中線及台灣延伸線進入西南、東南及東北空域。其中，1架次BZK-005無人機越過海峽中線後進入台灣東北空域，由北至南持續飛行至東南空域，並在巴士海峽往西飛行至西部空域，幾乎順時針繞台一周。另有2架次殲-10進入台灣西南空域。

台灣「國防部」指出，台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

BZK-005無人機資料圖

8月19日，解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，在台灣引發強烈反應。台灣媒體稱，解放軍此次演訓塑造「全向圍島」進逼之勢，「場面震撼」，且沒有劃定具體時間和地域範圍，在島內互聯網上引發熱烈討論。

東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。」各方也從該回應猜測，解放軍此次演訓是對台灣「副總統」賴清德「過境」竄美的嚴厲警告。

內地專家20日向環球時報表示，「台獨」勢力與外部勢力勾結，是造成台海動蕩的根源，島內政客和媒體應當深入反思，解放軍採取相關行動的緣由與目的，島內民眾應當清醒地對「台獨」行為予以聲討。