郭台銘副手人選下周出爐　林志玲親自回應傳言：希望世界和平

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參加2024年台灣總統大選，不少人都關注他的副手人選。早前有傳「台灣第一名模」之稱的林志玲也成為郭台銘的徵詢對象，林志玲今日（6日）出席公開活動時再度回應，表示自己離政治很遙遠，心願只是世界和平。



有傳郭台銘將副手鎖定在「高知名度、熱心慈善公益、女性」三項條件，林志玲也成為郭台銘的徵詢對象。林志玲先前透過經紀人回應稱，她對政治不甚了解，如果自己真的成為郭的副手，「那就會變成barbie land了」。

林志玲今日出席公開活動時被問及早前「barbie land」一說時回應：「我也是聽說，當然我離政治很遙遠，我的心願很小，就是日子過得健康快樂、世界和平，如果真的是我，真的會是barbie land，會希望大家都穿粉紅色、戴珍珠那樣。還是希望大家工作順利、熱情工作與生活。」

鴻海集團創辦人郭台銘8月28日召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布將投入2024台灣總統大選，並展開連署，取得參選資格。他強調，其參選是要推進在野整合，整合才能勝選。（《聯合報》）

郭台銘副手人選尚未決定，但他早前在參選記者會上已透露心目中有人選。他昨日（5日）在台北東門市場拜票時證實，自己的副手一定是女性，且能力要比他強。

郭台銘表示，他挑選副手有四大條件，首先能力要比他強，其次是位女性，再者要能教他、彌補他，兩人互補性強，在未來施政各種議題上給予協助，最後是減少政治色彩，因為老百姓厭倦政治人物。

按照中選會規定，郭台銘可在9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。換言之，郭台銘副手的人選最遲下周會公布。