郭台銘參選後民調居末　台工商界痛批「無誠信、無原則、無顏」

鴻海創辦人郭台銘8月28日宣佈參選，為2024年台灣總統選舉投下震撼彈。台灣工商界評價郭台銘參選決定，多持負面立場，除了不看好勝選，也抨擊郭台銘「願賭不服輸」，是無誠信、無原則、無顏的「三無」之人。



台媒《美麗島電子報》在郭台銘宣佈參選的次日發布最新民調，郭台銘28日宣布加入2024總統大選選舉後，四人競爭情況下，民進黨籍賴清德支持度較前次調查微降1%至37.6%，第二名的民眾黨籍柯文哲支持度下滑約5%至17.5%，國民黨籍侯友宜也是微降1%支持度，獲得17.4%居於第三，郭台銘則以10.5%支持度墊底。

鴻海集團創辦人郭台銘8月28日召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布將投入2024台灣總統大選，並展開連署，取得參選資格。他強調，其參選是要推進在野整合，整合才能勝選。（《聯合報》）

內媒30日刊出報道，細數郭台銘前屆與今屆台灣總統大選言行，如2020年選舉時，郭台銘曾公開揚言「不徵招，堅持初選」，結果國民黨內初選輸了，就想要獨立參選；到了2024大選，郭台銘也曾在臉書公開發文，矢言「將信守承諾盡最大努力支持侯友宜勝選」，結果又一次的失信，還指控是被國民黨騙了。

報道綜合台灣工商業界人士說法，如商業總會主席賴正鎰直指，郭台銘參選看不到贏面，只看到一個沒有誠信的人，願賭不服輸，而且是Again。「郭台銘不是說信奉關公，關公是講信義、誠信的，郭台銘口口聲聲說要讓民進黨下架，結果做的都背道而馳，屆時要以何顏面立足？」

三三會理事長林伯豐則稱，郭台銘參選等於是用最不好的方式，讓全台灣認識了他。

鴻海集團創辦人郭台銘8月23日在台灣《聯合報》、《自由時報》、中國時報三大報頭版買下半版廣告，內文是《華盛頓郵報》7月17日刊登其撰寫的文章中文版內容。（資料圖片）

報道另引述一位了解郭台銘的企業人士說法，直接抨擊郭台銘「本來就無原則」。該位人士指出，郭台銘在商場的經營法則是，對任何產業，郭台銘如果是後進者，一定會用破壞現有遊戲規則的方式進入，講白點，商場上的郭台銘是什麽都能調整，包括原則。

報道指出，郭台銘破壞遊戲規則，表現在政治上更是淋漓盡致，說好聽郭台銘是政治素人，沒有包袱，可以超越黨派的顏色。但政商界人士認為，不要說對國民黨，從郭台銘與民眾黨主席柯文哲前一天還說山盟海誓，第二天就能忘光光，甚至到後來還批柯文哲，講難聽就是無原則、也無中心思想。

報道稱，一位傳統產業界人士謙稱自己數學不好，也不像郭台銘有AI科技、大數據的運算能力，但他不用五根手指就算得出來，郭台銘參選的最大機率是成自己事不足，助攻民進黨參選人賴清德則是綽綽有餘，最後也只落得一個無誠信、無原則、無顏的「三無」之人歷史定位與罵名。

鑑於早先即有內媒引述北京人士匿名說法指稱，郭台銘獨立參選等同保送民進黨參選人賴清德上台，輔以內媒跟進「三無」的最新報道，相關動作也引發台媒與台灣輿論關注，揣度內媒是否開始表態，釋放北京對郭台銘參選決定的回應訊號。