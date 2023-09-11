嘉義暴雨致大量車輛滅頂　7旬男女活活溺斃　全身泥濘陳屍私家車

台灣嘉義縣市10日（周日）暴雨成災，晚上災情嚴重，公路上多處嚴重積水，大量車輛受困，甚至「水深滅頂」。當地消防人員救出32名受困者，但不幸的是在清晨發現2名男女約70歲長者在一輛私家車內逃生不及，慘遭洪水滅頂死亡。



台媒《聯合報》等報道指，10日晚上嘉義縣轄區中埔赤蘭溪水暴漲漫淹成災，下游台82線快速道路淹水，包含白河交流道、中和交流道多處路段災情嚴重，近百輛車在路上動彈不得。民眾指出，水淹到大腿過不去，大家全都塞在上面。

有受困民眾前往車輛取物品時，驚見一輛私家車上躺著一男一女，全身泥濘，慘遭滅頂已無生命跡象。

警方指， 救護人員到場發現2人已無呼吸心跳，消防則指2人均年約70歲。警方封鎖現場鑑識調查死因，並擴大災區半徑500米範圍搜索。

附近工廠人員表示，從沒淹這麼高過，過去頂多淹到膝蓋，10日晚間8點多溪水暴漲，又急又快，根本反應不過來，現場全是泥濘，災況慘重。

當地氣象站觀測，10日24小時累積雨量，嘉義縣以中埔鄉289毫米最大，其次新港鄉236. 5，第三民雄鄉231，竹崎鄉173、番路鄉177；嘉義市東區266毫米，西區236毫米。嘉義縣巿都達到3小時200毫米雨量的大豪雨等級。