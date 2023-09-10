深圳暴雨｜羅湖曾被稱為「深圳威尼斯」　30年前水災照片曝光

圳，田邊水溝。深圳，很深的水溝。一個周圍有很多深水溝的村莊，謂之「深圳」。這就是當年「深圳」名字的由來。清代《新安縣誌》記載，深圳河水深且急，遇上下雨，必發洪水，居民來往十分困難，常有人「不知深淺，動遭淹溺」。這兩天經歷了這場特大暴雨的深圳人笑言：原來這才是深圳，以前都是「淺圳」。



（深圳微時光授權使用）

當年輕的我們在討論這場深圳史上最大暴雨時，偶有老一輩的深圳人會悻悻地提起：那場1993年的大雨，以及30年前「被淹沒的城市」。

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1993，那場持續2天的水災‍‍‍‍‍‍在吳政偉先生的回憶裏，1993年9月26日清晨與下午是完全不同的兩個底色。

當時的他，在富臨大酒店的工程部做工程師。那天他們酒店最興奮的事情，莫過於成為「國王入住酒店」——尼泊爾國王夫婦訪問深圳。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍可誰也沒想到，難得一遇的不止是國王。當天下午，受到「9318」號強颱風影響，深圳下起了連綿的大雨，這對於還未建立成熟的排水系統的深圳，絕對是一場前所未有的挑戰——數小時的超強暴雨成災，羅湖區轉眼成為「澤國」，區內許多地區水深，已經超過兩米。

在抖音「深圳之家」記錄93年洪水的視頻裏，不少當時親身經歷過的人留下了自己的回憶：「暴雨那一天，我從黃貝嶺新秀村沿深南東徒步迴向西上班，水淹半人深，火車站富臨酒店和香格里拉一帶水更深，要靠小船渡人。」「那一年羅湖小學邊公共汽車站，水都差不多把公共汽車淹了，剩下車頂蓋。」

當時沒有外賣騎手，會做生意的小販，就帶着蔬菜划着船，把菜送到市民手裏，收費比平時要高好幾倍。還有人和朋友一起去做人力搬運工：「那場雨早上7點多鐘開始下的雨，天都是黑的，我的朋友去揹人1個十元。」

1993年9月26日晚上7點，深圳河水位暴漲，漫堤倒灌進入市區。

由於深圳河的中上游排泄大量洪水，流到中下游的羅湖區的時候，河水水位已經遠遠超過羅湖區內澇積水水位。持續的暴雨，讓處在深圳河上游的深圳水庫也出現險情。9月27日凌晨，深圳水庫被迫排洪。第二天早上，整個羅湖區已經徹底被淹沒，市民們上班不得不借助汽艇、垃圾車、游泳圈來渡過積水的街道。‍「我當時住在沿河南路，早上5：30要去人民南路麥當勞去上班，平時走路10分鐘的路程，我走了一個小時才到達。」「洪水到我脖子這裏，我手裏撿一個掃把做枴杖，才走到國商樓下的麥當勞。」「親身經歷過當時東門水到腰的位置，走着走着不小心被絆倒，旁邊一個叔叔拉了我一把。那個年代停課學校沒有通知。」

深圳市原副市長張鴻義先生，回憶起當天早上轉移尼泊爾國王夫婦的場景時説：「次日上午雨停了，洪水未退，市裏只能借用園林公司的工作船，護送國王夫婦一行去機場乘專機回國。」據説，因為尼泊爾是一個高山國家，國王從來沒有見過這麼誇張的洪澇。在當時還特別新奇，笑得像天真的孩子。

由於海潮上漲的頂託，這場洪水倒灌持續了整整兩天有餘，就連香港新界一側，也受到了倒灌損失，與羅湖隔着深圳河相連的香港，受災面積甚至比羅湖還要嚴重。並且直到9月28日早上，洪水才漸漸退去。

據當時的報道，這場特大暴雨最高的降雨量達到了501mm，羅湖區有6.57km²被淹沒，全市的交通基本癱瘓，鐵路、車站、酒店、通訊設備全部遭到了嚴重的影響，造成14人死亡，直接經濟損失7.64億元。

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30年後，史上最強暴雨‍‍‍‍‍‍‍‍30年後，還是9月，深圳再次迎來了「讓城市顛倒」的特大暴雨。老深圳人看到眼前一幕，是似曾相識，而更多的深圳人，則是第一次經歷，紛紛表示見證歷史。根據官方消息，受颱風「海葵」殘餘環流、季風和弱冷空氣共同影響，9月7日傍晚到8日上午，深圳出現了超歷史記錄的特大暴雨，降雨打破了深圳市1952年有氣象記錄以來七項歷史極值。

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一河之隔的香港打破了139年的紀錄，遭遇了1884年以來最強暴雨，1天下了香港全年1/4的雨，地鐵站變成了水簾洞 。一衣帶水的深港，30年後，又一次成為難兄難弟。同樣是在九月，同樣是颱風雲團，同樣是水庫泄洪，同樣是創紀錄的大雨，30年過去了，面對史上最強的暴雨，這一次，深圳河並沒有因為泄洪而氾濫，這一次深圳的恢復更快，韌度更強。9月7日夜間的暴雨，9月8日下午，深圳的交通就已經逐步有序恢復，全市除了極少處因嚴重積水、小面積滑坡實施交通封閉外，均已恢復交通。當天下午，除少數站點外，公交地鐵也基本恢復，出租車、網約車正常運行。面對打破記錄的暴雨，不到24小時，深圳的城市運行基本恢復，又是一次載入史冊的深圳速度。

2023年深圳暴雨後狀況：（按圖了解）

‍‍‍據120調度數據顯示，9月7日17:00至9月8日17:00，深圳120共接呼入電話4540人次，調派救護車855次。24小時855出動，相當於每小時35次，不到2分鐘就出動一次救護車。有人被困於雨中，有人奔赴雨裏。9月8日11:03，羅湖區人民醫院120急救人員接到出診任務，在距接診地點500米處車輛無法通行，120急救人員趟水到達患者家樓下時，發現電梯停電。

沒有猶豫，他們帶上急救設備，爬上14樓，再將患者從14樓抬下來，趟水將患者抬上救護車。

凌晨2點30左右，在福田區南園街道一輛載有乘客的出租車受困於積水中。出租車司機在確保安全的前提下緩慢行駛出積水區，送乘客回家。「加油！」圍觀羣眾們也在確保自身安全的前提下，為出租車司機加油鼓勁。

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暴雨之後的深圳思考

歷史不會重複，但總會押韻。又是一場大雨之後，深圳經受住了考驗，也需要重新思考大雨之後，我們的城市建設。以1993年的那場大水為例，當時的羅湖，被稱為「深圳威尼斯」，每逢暴雨，就會水災氾濫。

三個原因，第一個是羅湖的地勢太低了。即便是在城市建設初期，雖然已經對羅湖整體的地面進行了抬升，但還是比深圳的其它地方地勢要低了不少，一到暴雨時期，整個城市的水流都會向羅湖匯聚。‍

第二個原因，則是發展初期羅湖的修建的地下排水系統，只能滿足80萬人的日常排水需要，而在深圳步入高速發展的軌道的短短幾年後，羅湖常駐人口就已經超過了100萬人。

第三個原因，由於當時城市建設的破壞，當年深圳河的泄流速度，已經難擔重任。從羅湖橋放的一個漂浮物，需要七天七夜才能到河口。所以，1993年的洪災讓深圳意識到了基礎設施的短板。為了整治城市的防洪體系，深圳成立了全國第一家水務局，以及全國第一個氣象災害預警系統，並且推進了深港雙方合作治河的決策和進程。

1994年，深港雙方專家經過數十輪的談判，針對治理深圳河的方案終於達成共識。1995年，深港開始聯合治河，將原來彎曲的河道裁彎取直，從而憑空造出來了兩塊「新土地」，「河套」就此誕生了。巧合的是，這兩塊當年因為治水而新生的土地，在30年後的2023年九月，成為了深港共同建設的河套合作區。歷史，在暴雨後形成了一個巧妙的圍圓。而這一次應對特大暴雨的經驗，又能帶給我們的城市建設帶來甚麼樣的思考呢？‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

最後，據深圳市氣象台預報，週末兩天，深圳有大雨到暴雨局部有大暴雨。所以即便我們已經度過了這場史上最強的大雨，但也請大家不要懈怠，做好週末安全出行的準備。好消息是，深圳的城市運營已經幾乎恢復完成，週一我們又能繼續搬磚啦！‍

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